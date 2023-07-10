民進黨中山北松山人選禮讓林亮君？陳怡君自薦：願奔走努力到斷腿

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然而，民進黨基層原評估該區可接棒人選，包括陳怡君、台北市黨部主委張茂楠或民進黨性平部主任李晏榕，現在則有消息傳出黨中央有意找「黨外」的林亮君接棒參選，而林公開受訪時也表態願意承擔，引爆基層怒火。
陳怡君在臉書發文表示，民進黨內人才濟濟，而她每天努力勤跑基層，一直都在備戰中，因遵守「誠信原則」並未主動請戰，但自從賴清德提了非民進黨候選人後，基層支持者揶揄「民進黨議員不敢戰」、「民進黨沒有人了」，自己「應戰在即，只差名分」。
她提及，市黨部主委張茂楠曾一度欲登記中山、北松山立委選區，但最後配合黨中央的選戰策略而收手。中山、北松山自吳怡農二次挑戰後，打下良好佳績，證明中山區綠營仍有小贏的機會，關鍵就在北松山；若中山區能守住吳怡農的盤，北松山張茂楠與其女兒張文潔在基層繼續奮戰，北松山或許有機會突圍。
陳怡君指出，自己的選票選得沒有比其他人差，但聲音似乎不被黨重視，疾呼賴不要捨近求遠，讓想為黨奮力一戰的黨員同志失望。
她認為，民進黨常常在說「紮根」，所以過去有「民主小草」，然小草長大開枝散葉，就要給一片樹林去孕育生命，民進黨要能永續經營，就要栽培自己的黨員，不是炒短線捨近求遠，炒短線的下場，恐造成民進黨的「斷線」。
對此，林亮君 8 日受訪表示，自己跟民進黨之間都保持著很暢通的管道，有表達參選意願，但還是尊重民進黨的綜合評估。
民進黨希望擴大支持者基礎，拋出跨世代、跨黨派、跨領域的民主大聯盟理念，其中，禮讓台北市議員苗博雅以社會民主黨參選台北市第 6 選區（大安區）、前時代力量黨員吳崢也入黨接受徵召。
林亮君透露，自己也因認同理念，已向民進黨中央表態願意挺身而出，目前由民進黨綜合評估中，至於她自己不會設定任何前提、合作方式也很開放，2024 選舉無論在什麼位置都會全力以赴，支持民主大聯盟和本土派陣營。
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