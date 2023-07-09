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俄烏戰爭進入第500天　烏克蘭坦承引爆克里米亞大橋

▲連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋去年遇襲後嚴重受損，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾今天坦承就是烏克蘭動的手。基輔當局自曝真相，藉此紀念俄烏戰爭進入第500天。（圖／美聯社／達志影像）
▲連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋去年遇襲後嚴重受損，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾今天坦承就是烏克蘭動的手。基輔當局自曝真相，藉此紀念俄烏戰爭進入第500天。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社基輔8日綜合外電報導）連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋去年遇襲後嚴重受損，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾今天坦承就是烏克蘭動的手。基輔當局自曝真相，藉此紀念俄烏戰爭進入第500天。

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美國雜誌和網站「財經內幕」（Business Insider）報導，馬里亞爾（Hanna Maliar）在通訊軟體Telegram的貼文中寫道，攻擊克赤海峽大橋（Kerch Strait Bridge，即克里米亞大橋）是要切斷莫斯科的補給線。她表示，今天是「首度攻擊」大橋後的第273天，當時攻擊目的是「為了破壞俄國人的後勤補給」。

俄羅斯2014年違法併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），大橋於4年後啟用。

去年10月的攻擊是由烏克蘭發動，早已是公開的秘密。

「紐約時報」（The New York Times）去年秋天刊登標題為「烏克蘭如何引爆俄羅斯一座重要橋梁」的調查報導，詳盡說明烏克蘭特工如何把爆裂物送上一輛卡車，並在卡車行經大橋時加以引爆。這起事件造成4人死亡，以及橋梁結構嚴重毀損；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）形容這是一起「恐怖主義行為」。

烏國官員過去不曾坦承犯案，但暗示過是他們下的手。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）去年10月在推特（Twitter）寫道：「一切非法事物必須被摧毀，所有被竊走的必須還給烏克蘭，俄羅斯的一切占領必須被逐出。」

蒲亭本人曾出席2018年的大橋啟用儀式。這起攻擊除了羞辱俄羅斯領導階層，也妨礙莫斯科運送補給物資至克里米亞半島。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，橋上公路今年2月才完全恢復通車，鐵道服務則到今年5月才重啟。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120709

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