俄烏戰爭進入第500天　烏克蘭坦承引爆克里米亞大橋

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俄羅斯2014年違法併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），大橋於4年後啟用。
去年10月的攻擊是由烏克蘭發動，早已是公開的秘密。
「紐約時報」（The New York Times）去年秋天刊登標題為「烏克蘭如何引爆俄羅斯一座重要橋梁」的調查報導，詳盡說明烏克蘭特工如何把爆裂物送上一輛卡車，並在卡車行經大橋時加以引爆。這起事件造成4人死亡，以及橋梁結構嚴重毀損；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）形容這是一起「恐怖主義行為」。
烏國官員過去不曾坦承犯案，但暗示過是他們下的手。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）去年10月在推特（Twitter）寫道：「一切非法事物必須被摧毀，所有被竊走的必須還給烏克蘭，俄羅斯的一切占領必須被逐出。」
蒲亭本人曾出席2018年的大橋啟用儀式。這起攻擊除了羞辱俄羅斯領導階層，也妨礙莫斯科運送補給物資至克里米亞半島。
「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，橋上公路今年2月才完全恢復通車，鐵道服務則到今年5月才重啟。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120709