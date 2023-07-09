金宇碩變成NewJeans！滿足台灣妹跳《我推的孩子》 全程被逼瘋
韓團UP10TION、X1前成員金宇碩今（9）日在TICC舉辦粉絲見面會，金宇碩不僅帶來自身音樂作品，還翻跳當紅女團NewJeans的《OMG》、Hebe田馥甄的《小幸運》；甚至挑戰動畫《我推的孩子》的主題曲〈IDOL〉，獲得800名粉絲滿堂彩。
記者陳雅蘭/台北報導
金宇碩場間挑戰當紅女團NewJeans的《OMG》，他敬業復刻NewJeans表演該曲的兔子造型，戴上熊耳朵的帽子、背上後背包登場表演，Q萌模樣驚豔主持人和台下歌迷；他還因為背包道具會發光，待燈暗下後全身閃閃發亮，逗樂全場。
金宇碩表演完進行遊戲環節，他要在5分鐘內打撞球、高爾夫球以及用跳躍的方式通行S型障礙物，結果金宇碩僅花3分鐘結束遊戲，歌迷喊話想看他受懲罰，結果是要金宇碩跳日本當紅動畫《我推的孩子》的主題曲〈IDOL〉，金宇碩看了4遍直呼學不起來，台上一度快哭出來並大聲表示：「我做不到！」挑戰完後他作勢氣喘吁吁，主持人問：「你要雪恥再跳一次嗎？」金宇碩立刻回：「不用不用！」強烈拒絕的模樣相當逗趣。
玩完遊戲後，他透露很喜歡電影《我的少女時代》，所以要演唱主題曲〈小幸運〉，金宇碩說：「但是因為中文發音難，所以我等等會偷看提字機，希望大家多多包涵。」而他全程咬字發音接近標準，800名歌迷以熱烈掌聲給予金宇碩滿滿肯定。