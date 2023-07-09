馬斯克「跟蹤狂」轉投Meta懷抱？專機動向帳號被鎖竟轉戰Threads
推特老闆馬斯克（Elon Musk）的「超級跟蹤狂」史維尼（Jack Sweeney）曾在推特上建立「@ElonJet」這個機器人帳號，專門追蹤馬斯克私人飛機及行蹤，但該帳號在去年12月因「違反平台規則」遭永久停用；而在推特出現史上最大競爭對手「Threads」掀起全球註冊後，這個讓馬斯克氣得牙癢癢的帳號竟然又在對手平台上復活了。
國際中心楊智傑／綜合報導
Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）推出的社群平台「Threads」短短四天吸引全球近8千萬人註冊使用，曾經在推特上藉由航空公開資訊，建立「馬斯克行蹤」機器人帳號的美國男大生、程式設計師史威尼（Jack Sweeney）近期也成功登陸Threads。
根據《路透》報導，史威尼6日已經以「@elonmusksjet」為名稱的帳號在Threads上發佈了第一條串文，並開心宣稱「ElonJet 已抵達 Threads！」，帳號至今吸引將近六萬名粉絲追蹤。
事實上，馬斯克先前就曾多次表達過希望史威尼關閉帳號，甚至透過推特發文表示願意付錢要他別再這麼做，當時他的開價是5千美元（約新台幣15.6萬元），但史威尼希望馬斯克能夠開價5萬美元（約新台幣156.3萬元）用以支付他的大學學費與生活費，最終雙方並未達成協議，而該機器人帳號也在去年十二月遭到停用。