李玟老公被爆「假富豪」　二姊李思林揭真相：靠我妹關係捧上位

羅志祥等6藝人傳被拖欠薪水！節目半年都還沒播　製作單位回應了

▲羅志祥復出後主持的首檔新節目《從零開始》不僅拖了半年還沒播出，節目組還傳出拖欠6位藝人的薪資狀況。對此，節目監製也回應了。（圖／君鴻整合行銷提供）
▲羅志祥復出後主持的首檔新節目《從零開始》不僅拖了半年還沒播出，節目組還傳出拖欠6位藝人的薪資狀況。對此，節目監製也回應了。（圖／君鴻整合行銷提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

羅志祥復出後拍攝的實境節目《從零開始》，於2022年10月開拍，原定今年年初賀歲檔期上映，結果先後出現製作人跑去當兵、後製無法進行作業，甚至還有找不到平台合作播出的狀況，導致節目一延再延。近日，更傳出節目拖欠6位藝人薪資，引發爭議，對此，節目監製也回應了，並強調「沒有所謂拖欠薪水的問題。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，節目主持群包含羅志祥、李玖哲、李佳穎、鼓鼓、寶兒、洛克共6人的酬勞，不是拿到一半就是沒拿到，也讓藝人們的心情受到影響。對此，節目監製蔡嘉紜表示，雖然她不清楚藝人合作合約部分，「但我所知道的是製作人是已早有和藝人們經紀公司達成協議，待節目正式播出後再付尾款，並沒有所謂拖欠薪水的問題。」

▲《從零開始》主持群。（圖／君鴻整合行銷提供）
▲《從零開始》主持群，左起李佳穎、李玖哲、寶兒、羅志祥、洛克、鼓鼓。（圖／君鴻整合行銷提供）
至於網紅洛克沒有任何酬勞一事，蔡嘉紜則解釋：「據我所知，當初他是為了爭取演出機會而達成無酬演出協議，並非『沒拿到薪水』，至於細節如何，我想製作公司製作人會在有需要或適當的時候說明。」

另外，由於節目檔期因製作人服兵役而拖延，被問到節目進度如何？蔡嘉紜則回應：「製作人已在上周退役，目前正積極爭取與平台溝通洽談中，並已有幾家平台有合作的意願。」蔡嘉紜也承諾：「期待能盡快呈現給所有關心支持的粉絲朋友。」

▲《從零開始》洛克。（圖／君鴻整合行銷提供）
▲節目監製表示，洛克是為爭取演出機會而達成無酬演出協議。（圖／君鴻整合行銷提供）

羅志祥破禁令！睽違20多年登《完全娛樂》　自嘲要「管理好時間」

羅志祥隔3年重返《娛百》！合體佈景「SHOW」吐心聲：好久不見

羅志祥復出／不甩毀滅式爆料！43歲亞洲舞王攀回演藝生涯第二春

羅志祥實境秀突卡關「5個多月還沒播」！本人也納悶：覺得奇妙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀