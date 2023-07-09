羅志祥等6藝人傳被拖欠薪水！節目半年都還沒播 製作單位回應了
羅志祥復出後拍攝的實境節目《從零開始》，於2022年10月開拍，原定今年年初賀歲檔期上映，結果先後出現製作人跑去當兵、後製無法進行作業，甚至還有找不到平台合作播出的狀況，導致節目一延再延。近日，更傳出節目拖欠6位藝人薪資，引發爭議，對此，節目監製也回應了，並強調「沒有所謂拖欠薪水的問題。」
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，節目主持群包含羅志祥、李玖哲、李佳穎、鼓鼓、寶兒、洛克共6人的酬勞，不是拿到一半就是沒拿到，也讓藝人們的心情受到影響。對此，節目監製蔡嘉紜表示，雖然她不清楚藝人合作合約部分，「但我所知道的是製作人是已早有和藝人們經紀公司達成協議，待節目正式播出後再付尾款，並沒有所謂拖欠薪水的問題。」
至於網紅洛克沒有任何酬勞一事，蔡嘉紜則解釋：「據我所知，當初他是為了爭取演出機會而達成無酬演出協議，並非『沒拿到薪水』，至於細節如何，我想製作公司製作人會在有需要或適當的時候說明。」
另外，由於節目檔期因製作人服兵役而拖延，被問到節目進度如何？蔡嘉紜則回應：「製作人已在上周退役，目前正積極爭取與平台溝通洽談中，並已有幾家平台有合作的意願。」蔡嘉紜也承諾：「期待能盡快呈現給所有關心支持的粉絲朋友。」