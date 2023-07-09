賴清德投書華爾街日報是在欺騙台灣人?柯文哲：不然他在做甚麼

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他表示，跟中國談判就是要把底線擬好，明白告訴對岸底線是什麼，「雖然我跟你同文同種，但是我們有不同的政治制度跟生活方式，台灣自主就是希望政治制度、生活方式我希望可以自己決定，在這種狀況底下來看看可以怎麼解決。」
錢怡君提問，賴清德所提的「強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作、維護兩岸現狀」的四個支柱，是否可行？柯文哲說，今天民進黨跟大陸的問題就是弄僵了，關係不好的時候什麼都會很難做；「什麼四個支柱就做不到，因為已經互相否定了。」
錢怡君再問，為什麼賴清德要投書《華爾街日報》？柯文哲說，就是出口轉內銷，正常的媒體宣傳辦法，錢追問，「所以是在欺騙台灣人嗎？」柯文哲回應，「不然你認為賴清德在做什麼？」
柯文哲也重申他對與中國交往的想法，他認為，台灣要試著讓中國知道，留下民主自由的台灣對中國不是壞事，且台灣不應把習近平的中國當成永久的中國，如果相信普世價值，台灣就應該盡在人類歷史的責任，讓中國進入民主社會。
錢怡君問，對於如何跟對岸溝通，柯文哲都會以舉辦雙城論壇為例，但常被質疑都僅在市政層級？柯文哲說，2017年他成功舉辦世大運，但時任台中市長林佳龍要舉辦東亞運卻遭到無預警停辦，「同樣是市政層級，你為什麼辦不下去？」，他強調沒有困難的先做。
柯文哲又說，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，戰略是朋友要多，敵人一定要少，怎麼會把中國人民當敵人？最好是把敵人的範圍縮小，最好是縮小到共產黨，或是縮到只有習近平一個人；搞到14億人口都是敵人 你神經病阿？這是很重要的戰略概念。
柯文哲指出，20年前的中國人很羨慕台灣，他認為，若中國14億人口對台灣的態度都是羨慕、喜歡，就是對台灣最大的國防保障，還是要相信軟實力大於硬實力。