中宏自貿協定談判啟動！宏都拉斯開口討「6千億元」鐵路建設資金
中美洲國家宏都拉斯今年宣布與我國正式斷交，轉與中國建交，總統卡蕬楚（Xiomara Castro）更親自出訪中國宣布積極參與中國的一帶一路倡議、簽署一系列合作文件。不過根據雙方官員在自貿協定談判中的對話，宏都拉斯政府宣稱希望能藉此籌措足夠資金，建設一條預期15年內建成、需要200億美元（約新台幣6256億元）資金的鐵路線。
國際中心楊智傑／綜合報導
宏都拉斯與我國在今年3月26日正式斷交，該國總統更在今年6月首度前往中國舉行歷史性會晤，然而兩國之間的自由貿易協定相關談判則在本月4日起正式啟動。根據《路透社》 報導，宏都拉斯政府上週五（7）在新一輪談判中告訴中國官員，宏都拉斯預期達成一項橫穿國境、聯通大西洋與太平洋海岸的鐵路建設計畫，這項投資也是中宏雙邊貿易與投資合作的一部分。
宏都拉斯經濟發展部長賽拉托（Fredy Cerrato）在談話指出，中國與宏都拉斯官員討論了與水壩和發電設施有關的基礎設施專案，同時他也提出這項建設資金約為200億美元（約新台幣6255億元）的鐵路建設案，並稱擬定中的火車鐵路路線約可在15年內準備就緒，強調這不僅對宏都拉斯發展至關重要，也稱中國官員們對這些開發專案表達出興趣。
雙邊第一輪談判7日在宏都拉斯首都德古西加巴進行，中國由商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率中國代表團與會。根據中國官媒新華社9日報導，王受文表示，中國願與宏國在「一帶一路」框架下加強戰略對接，透過商簽自貿協定等方式為雙邊經貿合作提供制度性保障。