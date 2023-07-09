當選行政院長找誰？柯文哲：立院最大黨推薦、一定會參選到底

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區域立委部分，有三個原則，第一是選上，第二是「想要讓誰落選」，第三則是「長期經營下去」，要下次還要再選；他也舉例民進黨立委蔡培慧選到第三次才上。柯文哲說，「我後來發現政治明星是要花時間培養的，立委是以戰養戰，培養政治明星的場域。」
柯文哲再表示，只要他當選100%是聯合政府，因為民眾黨沒那麼多人，「當年進北市府只有我跟蔡壁如孤拎拎進市府。」柯文哲說，他選上以後，每個區長都在想自己會不會被換掉，但「我說你們不用怕，因為我沒有人可以換，我當市長八年，只有退休、升官、做超過八年換位置的，從來沒換過。」
談到若當選總統的內閣成員，NCC主委還是之前提到的媒體人黃暐瀚嗎?柯文哲回應:「我確定一定比現任主委陳耀祥好」，談到經濟部長王美花，柯文哲則說，「他怎麼會上任?」
柯文哲再說，下屆立院三黨不過半的機會很高，民眾黨最好的狀況恐怕也只有10幾席立委，所以閣揆最好由國會最大黨推薦，這會確保政局穩定。
當現場追問，是否不排除在立院跟民進黨、國民黨合作？柯文哲說，一定是這樣，若不如此確保政局穩定，恐怕會倒閣。主持人吳子嘉突然開玩笑說，那就代表柯文哲會跟民進黨立院黨團總召柯建銘合作了!引起現場一陣哄笑。
現場提問，柯文哲是否會選到底？柯文哲回應，民眾黨都提名我了，現在要怎麼處理？一定是選到底。