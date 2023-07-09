朱芯儀乳癌開刀17小時！蕭敬騰熬夜等候 溫暖留訊「妳好嗎」
朱芯儀把對抗乳癌的心路歷程，寫成新書《保留那個快樂的自己》，1年內接受6次化療、12次標靶藥物治療，朱芯儀透露在17小時的大手術那次，好友蕭敬騰和他的未婚妻Summer徹夜等候不敢睡，朱芯儀說：「醒來時看到他們在手術過程中，留了語音訊息問我好嗎？真的很感謝老蕭和Summer姐的善良。」
記者羅凌筠/綜合報導
老公衛斯理在朱芯儀寫作期間給足她空間，一直將眼光放遠，期許她能鼓勵更多病友，她笑說：「我通常比較有靈感記錄下來是晚上，跟自己獨處時比較有感觸，所以半夜就會讓我安靜不吵我。」她大讚老公會將事情打理得很好，令她非常安心，「他比較細膩，所以能夠保護我。」
老公衛斯理因為照顧她，壓力大到恐慌症發作，她表示：「其實夫妻就是一體的，有時候有些狀況，即使我們不懂，也可以給足夠的空間喘息，就是告訴彼此我們都在。」透露傾聽很重要，讓對方能夠把自己想說的話說出來、需要一些出口，因此她也很鼓勵衛斯理多去打小白球，藉此得到抒發的出口。
大姑賈靜雯不僅為朱芯儀寫序，並透露對她的不捨，「其實從陪伴她到現在，可以在她身邊感受到她那個力量，覺得很不捨，那個不捨是這些的心路歷程只有芯儀能夠自己面對，我們作為家人的真的只有陪伴給她祝福和滿滿的愛。」