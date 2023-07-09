柯文哲嘆北市府不借場地辦演唱會 北流：不適合作為政治活動場地
民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲將在7月29日舉辦演唱會，票價8800元，限量342個座位。柯文哲今（9）日突爆料，原本打算在台北流行音樂中心舉辦，但卻被北市府擋下。柯文哲藉此還自嘲：「我才剛卸任台北市長3個月」，也感嘆世態炎涼。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今日出席網路談話性節目「董事長開講」粉絲見面會，主持人提到柯文哲要舉辦演唱會的事情，主持人詢問，場地居然沒選在小巨蛋或是流行音樂中心？柯文哲坦言，自己原先想辦在台北流行音樂中心，因為該地是東區門戶計畫的重要政績，所以本來想假裝開演唱會，藉此宣揚大家政績，結果世態炎涼，「才剛卸任市長不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了。」
主持人酸說，現任台北市長蔣萬安要不要出來講一下？柯文哲笑稱，他猜，通常這種事情是太監就解決掉，不會到皇上那裡！
對此，臺北流行音樂中心回應，確實曾在柯前市長卸任之後，收到柯文哲辦公室來電詢問擬租借北流戶外演出空間或表演廳舉辦演唱會事宜。當時北流特別詢問是純粹個人演唱會，還是帶有政治宣傳的演唱會？當時柯文哲辦公室回覆不敢保證沒有政治色彩。惟因北流為流行音樂場域，不宜舉辦政治活動，因此回覆無法受理申請。
臺北流行音樂中心說，北流是專業表演機構，不適合作為政治造勢活動的場地，這是一貫的原則。至於「被蔣市府擋下」、「皇帝、太監」等語，亦非所宜。