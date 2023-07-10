不甩賴清德要求回應外役監爭議 黃國昌：法務部傲慢令人嘆為觀止
郭台銘昨晚痛批殺警案罪犯竟能移至外役監，引發輿論譁然，法務部也緊急在今9日凌晨1點發新聞稿回應，不過，法務部的回應仍無法平息輿論，就連副總統賴清德也發表意見，「要求法務部、矯正署應該對外清楚說明」。對此，時代力量前立委黃國昌晚間表示，「沒想到，經詢問法務部是否會有所回應，法務部表示沒有回應，傲慢到連副總統喊話都不鳥，令人嘆為觀止」。
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針對外役監爭議，副總統賴清德今天下午發表意見，要求法務部、矯正署應該對外清楚說明，「該停止就要停止，該修法杜絕，就應該要修法」，重罪犯應該要實實在在的服完徒刑，不能夠走旁門左道。
而法務部僅在今晨1時發布聲明稿，指出易寶宏是在去年3月、台南殺警案發生前就獲准調到武陵外役分監執行，而法務部也針對「外役監條例」修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪，並在去年9月經行政院審查通過，目前函送立院審議，仍卡在立法院，未完成立法程序。
黃國昌說，法務部的回應搞只會推諉塞責，不但無法讓人接受，只是引爆社會更大的怒火。誠摯建議賴清德，如果也和大家一樣得不到法務部的回應，建議7月16日可以抽空到凱道來支持司法改革，一起要求政府負起責任、別再擺爛。
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