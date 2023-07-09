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Jessi道地台妹口音撂中文　登上啤酒音樂節吶喊：我愛你高雄

▲Jessi登上啤酒音樂節，吶喊「我愛你高雄」。（圖／寬寬整合行銷股分有限公司）
▲Jessi登上啤酒音樂節，吶喊「我愛你高雄」。（圖／寬寬整合行銷股分有限公司）

記者羅凌筠/綜合報導

知名韓星Jessi昨（8）日於高雄啤酒音樂節開唱，以夯曲《WHAT TYPE OF X》登場即掀起全場高潮，不只扭腰、搖屁股樣樣來，並大秀道地台妹口音的中文：「我是Jessi，我愛你高雄！」更直呼：「高雄fxxking hot！」也十分寵粉與歌迷擊掌、簽名。

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▲Jessi學習道地台灣髒話。（圖／寬寬整合行銷股分有限公司）
▲Jessi學習道地台灣髒話。（圖／寬寬整合行銷股分有限公司）
她特別詢問台下觀眾：「fxxk在高雄怎麼講？」學會之後整場演出一直喊「一字國罵」，令全場哄堂大笑，於第2首《Gucci》時更毫不遮掩翻白眼、比中指，率直的模樣引起全場尖叫，演唱完則瞬間不好意思：「Opps！我的屁股好像露太多了。」

▲Jessi與粉絲親民聊天、自拍。（圖／寬寬整合行銷股分有限公司）
▲Jessi與粉絲親民聊天、自拍。（圖／寬寬整合行銷股分有限公司）
Jessi直呼高雄非常熱，不只向台下灑水，也向工作人員要了多箱水發送給觀眾，由於向她要水的人實在太多，她忍不住直呼：「我不是來送水的！」也不斷展現「學習成果」，向台下飆髒話。Jessi透露，她將發行新專輯，並會展開世界巡迴演唱會，希望能再回來高雄開唱。

來到演出後頭，她甚至走下台與台下粉絲熱情互動，不斷詢問觀眾：「你是jebbies（粉絲名）嗎？」並出題考驗對方：「我爸爸叫什麼名字？」有粉絲近距離互動激動到哭，她也暖心給予安慰，最後則以熱門歌曲《NUNUNANA》結束演出。

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