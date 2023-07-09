避免街頭暴動再起！法國禁止國慶週末販售煙火 祭出大規模管制
法國在因為一名持槍員警擊斃17歲的非裔青少年納赫勒（Nahel M）後陷入多日暴亂，為了預防擾亂公共秩序等情事在下周五（14日）的國慶日再度發生，法國政府宣布國慶周末期間禁止販售煙火產品，法國總理博恩（Elisabeth Borne）更稱政府將動用「巨大資源來保護法國人民」。
國際中心楊智傑／綜合報導
下週五（7/14）是法國的巴士底日，其中一年一度的國慶煙火表演更是當天的精采演出環節。不過鑒於上月27日，發生在巴黎附近的警察開槍射殺擁有阿爾及利亞血統少年事件後，引發法國自2005年以來最嚴重的都市暴力事件，煙火、爆竹製品成為暴動期間最常見的抗議武器之一。
根據《法新社》、《歐新社》報導，法國政府在週日的政令宣導期間提到，為了預防7月14日節慶期間，嚴重擾亂公共秩序的風險，禁止在15日前銷售、持有、運輸及使用爆竹製品還有煙火；不過政府法令也指出，這項禁令並不包括為了巴士底日籌辦傳統煙火表演的專業單位與市政當局。
報導指出，根據法國官方統計，自納赫勒逝世後，已逾3700人被警方拘留，其中至少1160人是未成年。連續多日的騷亂也導致450多家商店被搶劫，300多台ATM被毀，粗估造成的損失接近10億歐元。
法國政府發言人表示，國慶日當天政府會動用大規模資源去保護市民。