選舉到了！蒲亭改披「親民外衣」接見女童 外媒：為求大選連任
全球不少國家將於2024年舉行總統大選，各國總統候選人無不摩拳擦掌盼能登上國家元首寶座，俄羅斯現任總統蒲亭更是甩開過去的嚴肅冷面形象，近日前往偏遠地區拜訪民眾，親切地與支持者們自拍合影，宛如披上一件「親民大衣」。外媒分析認為，這樣的形象轉變與可能同樣投身選戰的瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）有極大關聯，若蒲亭成功當選執政，那麼下一次任期結束後他將迎來77歲高齡。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯明年3月即將舉行總統大選，根據《美聯社》、《每日郵報》等外媒報導，蒲亭在傭兵集團瓦格納發生兵變後的第一個公開活動，選擇在上週前往俄國最南端的城市，於地處達吉斯坦共和國的傑爾賓特與官方號稱的數百名支持者會面。畫面上蒲亭受到當地民眾熱情招呼與互動，似乎有意回擊傳言所稱的「蒲亭政權不穩」。
不僅如此，他還邀請了來自當地的8歲女童前往克里姆林宮參觀他的辦公室，蒲亭親切地接過了女童送的花束，還一一介紹了其辦公室的布置，同時親自帶領女童坐上蒲亭平日辦公的座位，一系列親民行為與其向來嚴肅自制的神情形成強烈對比。
外媒分析認為，蒲亭形象的轉變與普里格津有關。這位目前白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）聲稱已回到聖彼得堡的「叛軍」首腦，先前在進軍莫斯科路線上就曾獲得大量支持，民眾搶拍夾道歡迎的盛大場面已經讓蒲亭有危機意識，更有人猜測普里格津會投身選戰，為此蒲亭必須改變一貫風格。