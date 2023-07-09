瘦子告狗仔！熱狗力挺「百分之百無辜」：否則叫作瘸子
本色音樂季《水某音樂節》今（9）日在桃園舉行，MC HotDog熱狗對於瘦子E.SO被狗仔葛斯齊、S小姐直播指控metoo的事件抱屈，「瘦子那件事情百分之百是無辜的。酒店都是黑道在圍事，一個18歲的男生可以在那邊那樣那樣的話，現在瘦子不叫瘦子，他叫瘸子，這件事情太荒謬，我不想解釋太多了。」語畢掀起全場尖叫聲。
記者羅凌筠/綜合報導
本色音樂家族大集合辦趴，成員包括張震嶽、MC HotDog熱狗、小春Kenzy、瘦子E.SO、大淵MUTA、呆寶靜，到潮流音樂人YELLOW黃宣、HowZ、嘻哈團體歐陽素貞（Starr Chen+Tipsy）、DJ Afro共10組藝人，拿出看家本領狂炸樂迷，瘦子E.SO無愧「行走的費洛蒙」封號，一上場就被水槍「攻擊」到體無完膚，索性脫掉衣服露出健壯胸肌。
「歐陽素貞」其實是知名音樂人Starr Chen與Tipsy組成的，組團多年的兩人早年團名其實叫作「Young Souljaz楊素貞」，今日在舞台上兩人特別跟粉絲分享改團名的原因，Starr Chen笑說：「因為年紀都大了，不好意思再自稱Young，因此加了個Old，改名叫Old-Young Souljaz歐陽素貞，也就是老的楊素貞。」
以特別表演身分出席的YELLOW黃宣今日連唱10首歌讓歌迷嗨翻，在唱到〈改變〉這首歌時還特別找來張震嶽擔任嘉賓一起合唱，兩人首次合作默契十足，更為音樂季帶來最高潮！黃宣透露昨日特別先看了本色音樂IG官網的影片，他笑說：「現場也太瘋狂，根本就是潑水節！」擔心今天表演被潑濕的他更開玩笑說：「要離瘦子遠一點，因為只要瘦子在哪，歌迷的水槍就會朝哪攻擊。」