籃球／誰想為國家隊效力？集訓僅1防護員又沒保險、增加商業活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，在今年剛結束的女籃亞洲盃與男籃日本交流賽中，相較於對手選手席中充實的制服組與防護員配置，我國無論是男、女籃代表隊的防護員配置只有 1 人，而且集訓過程中沒有為選手準備「運動員失能險」的保護，甚至徵召後才增加移訓行程及商業賽事。以上林林總總來自團隊現場的回饋，都讓我們認為改善男、女籃國家隊的後勤支持已是刻不容緩的問題。
桑茂森總教練在給本屆男籃國家隊員的一封信裡說到：「在這麼艱辛的環境這麼少的資源，甚至還背負國人對我們的期望，你們還願意站出來為國家隊犧牲奉獻實在難能可貴，國家隊制度的問題我們可能沒有能力一時改變，那麼我們大家就一起努力，用我們最好的樣子一起大步向前，創造更好的成績。」
職籃工會表示，完全認同桑總教練的說法，甚至直接感受到教練團、後勤團隊及選手們一心共體時艱的為難，所以更進一步認為：「改變，該從現在開始」。
當然，選手在場上的表現好壞，是選手對自身與團隊的責任。但隨運動發展現代化，更完善的後勤支援與制度，才是讓選手們表現可以更淋漓盡致的關鍵。在這段日子，職籃工會與中華籃協持續就各項後勤需求的調整進行溝通，但討論往往都止步於「事涉國家法令限制或體育署決策」而難有進展。
職籃工會感謝中華籃協與體育署一直以來對台灣籃球發展的支持，選手們也深信披上國家隊戰袍是一份無上榮譽；但讓選手們因此徒增受傷與職涯風險的機會，絕非工會樂見。
職籃工會呼籲，盼政府與中華籃協均能更重視後勤規格、保險配套、徵召程序等細節，參考國內職棒工會與國際上關於國家隊集體參賽協議的操作經驗，透過工會與中華籃協、體育署的具體討論，共同制定出降低選手的參賽風險的協議，讓選手們可以更無後顧之憂的投入國家隊，也讓台灣籃球在相關制度邁出更現代化的一步。