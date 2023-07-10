高球／美國女子公開賽　畑岡奈紗全場抓6鳥、無柏忌獨居領先

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過去，畑岡奈紗在美國女子公開賽的戰績不俗，過去五次參賽僅一次未能晉級，2018年首次參賽就獲得並列第10。2021年，在美國女子公開賽，她曾進入延長賽爭冠軍，最終敗給了同胞笹生優花。
畑岡奈紗說，「比起前兩天，第三回合的風確實比較大。但是溫度回升了，我感覺自己的身體更適合高一些的溫度，所以能夠實現自己的目標，」
三周前畑岡奈紗開始調整推桿，這是此回合能夠頻頻抓鳥的關鍵。現在，以1桿優勢單獨領先進入決賽，「我想從過去的比賽中獲得了經驗。希望在醉中回合能記住推桿練習中學到的一切，並且能夠在接下來的18洞中獲勝。」
來自夏威夷的25歲女將Allisen Corpuz，過去曾四次參加美國女子公開賽，三次未能晉級，最好成績是2022年的並列24名。本週在圓石灘前三回合打出69、70、71桿，保持著穩健的發揮。
為南加州大學校隊效力時，Allisen Corpuz感受過很多圓石灘這種風格的球場。「在大滿貫賽場能夠接近領先榜本身就很特別。這周美國女子公開賽，在圓石灘舉辦，能有機會保持在這個位置更是特別。」
第78屆美國女子公開賽總獎金提升到1100萬美元，最終的冠軍將獨享200萬美元，這也創下了女子高爾夫的最高獎金。