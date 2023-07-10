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高球／美國女子公開賽　畑岡奈紗全場抓6鳥、無柏忌獨居領先

▲日本球員畑岡奈紗打出全場最低的66桿，以209桿（-7）的總成績，一桿領先美國選手Allisen Corpuz。官方提供
▲日本球員畑岡奈紗打出全場最低的66桿，以209桿（-7）的總成績，一桿領先美國選手Allisen Corpuz。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金1100萬美元的第78屆美國女子公開賽，在圓石灘(Pebble Beach)結束第三輪，選手在大風中競技，日本球員畑岡奈紗打出全場最低的66桿，以209桿（-7）的總成績，一桿領先美國選手Allisen Corpuz。

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日本名將畑岡奈紗今天在圓石灘全場無柏忌，在1、6、10、13、16、17號洞抓到六隻小鳥，其中16號洞的小鳥還是直接切進！66桿也創下了本週美國女子公開賽最佳單輪成績紀錄。

過去，畑岡奈紗在美國女子公開賽的戰績不俗，過去五次參賽僅一次未能晉級，2018年首次參賽就獲得並列第10。2021年，在美國女子公開賽，她曾進入延長賽爭冠軍，最終敗給了同胞笹生優花。

畑岡奈紗說，「比起前兩天，第三回合的風確實比較大。但是溫度回升了，我感覺自己的身體更適合高一些的溫度，所以能夠實現自己的目標，」

三周前畑岡奈紗開始調整推桿，這是此回合能夠頻頻抓鳥的關鍵。現在，以1桿優勢單獨領先進入決賽，「我想從過去的比賽中獲得了經驗。希望在醉中回合能記住推桿練習中學到的一切，並且能夠在接下來的18洞中獲勝。」

來自夏威夷的25歲女將Allisen Corpuz，過去曾四次參加美國女子公開賽，三次未能晉級，最好成績是2022年的並列24名。本週在圓石灘前三回合打出69、70、71桿，保持著穩健的發揮。

為南加州大學校隊效力時，Allisen Corpuz感受過很多圓石灘這種風格的球場。「在大滿貫賽場能夠接近領先榜本身就很特別。這周美國女子公開賽，在圓石灘舉辦，能有機會保持在這個位置更是特別。」

第78屆美國女子公開賽總獎金提升到1100萬美元，最終的冠軍將獨享200萬美元，這也創下了女子高爾夫的最高獎金

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