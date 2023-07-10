高球／老爺逐夢公開賽、128名好手較勁 洪健堯尋求台巡賽二連冠
總獎金新臺幣315萬元的肇喜登峰巡迴賽第三站─老爺逐夢公開賽將於7月11至 14日進行四回合72洞賽程，共有四個國家128位選手，包括116位職業好手與12位業餘球員參賽，冠軍可得新臺幣60萬元。何祐誠尋求衛冕，洪健堯追求台巡二連冠。
記者廖聿偉/綜合報導
這場比賽除了122位台灣選手以外，有來自日本丶菲律賓及美國共六位外籍選手參賽角逐，國內則是長春丶中丶青代選手盡出，去年度總獎金排名前60名種子球員多數均參加競逐，職業好手包括2022台巡賽獎金王及今年目前最新獎金排名暫居第一的詹世昌（2022台灣三商名人賽與今年三花TPGA錦標賽冠軍）丶去年台巡賽總排名第二的李玠柏丶第三的洪健堯以及排名第四的劉嚴鴻；另有年輕好手謝繼賢（今年肇喜登峰長華公開賽冠軍）丶王偉軒（今年彰化公開賽冠軍）及今年獎金最新排名暫居第五丶第六及第七的呂偉智丶張緯綸與劉永華。
另外，還有次巡賽ThreeBond挑戰巡迴賽去年獎金王余松柏與今年最新獎金排名暫居第一的呂孫儀，及超過10位長春好手包括陳志忠丶林吉祥丶52年次呂文德盧建順丶葉彰廷丶謝錦昇丶張澤鵬丶蔡啟煌等也都參賽角逐。
比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。而老爺關西球場此次比賽球道全長7026碼，果嶺坡度起伏大是其特色，推桿預料是勝負關鍵。
明(11日)的首回合開球分上下午開球，第1洞與第10洞同時開球，上午第一組出發 時間為 6:30，最後一組8:20開球；下午第一組於11:00出發，最後一組於12:50 開球。