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曾參與海外反中活動！德籍華人赴中國遭審訊　驚動德國安全部門

▲有德籍華人踢爆，自己因為曾參與海外反中活動，近日在入境中國時遭到嚴格審訊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有德籍華人踢爆，自己因為曾參與海外反中活動，近日在入境中國時遭到嚴格審訊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

有關北京透過各種方法監控、威嚇海外華人，不得傳播不利中國政府言論的事件層出不窮，近年也引起越來越多國家的反感與重視，有德國調查媒體引述1名德籍華人透露，說自己不久前赴中國旅行，遭到中國警方施壓，要求他提供批評北京政府的在德華人資訊，此事已驚動德國安全機關介入調查。

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德國非營利調查新聞媒體《Correctiv》7日刊文，1名化名Alex的德籍華裔年輕人透露，自己不久前赴中國旅遊，入境後被帶到一處小房間，詢問他是否曾在德國參加批評中國的示威活動，一開始他並不願意正面回答，直到對方拿出當時示威的照片，他別無選擇，只能承認一切。

接下來，中國警方詢問他，當時有誰參與示威、是誰組織那場抗議活動、參與者都有哪些相貌特徵等問題，希望從Alex口中得知抗議人士的具體姓名，審訊過程長達幾小時，Alex又餓又渴，感到相當恐懼。最後崩潰的他說出2個認識的示威者假名，中國警方則滿意的點點頭，然後讓他在筆錄及一份道歉書上按指印。

報導指出，德國安全部門已知曉此事，由於被審訊的男子雖然在中國出生，但現在已是德國公民，北京此舉無疑影響了德國的利益，可能使中德本就緊張的關係惡化。《Correctiv》和Alex交談過多次，查看他提供的照片以及聊天記錄，判定他所說的基本屬實，在機場審問他的警察，事後甚至還要求他「繼續提供資訊」。

報導提到，批評北京的中國留學生面臨的壓力越來越大，即使人不在中國也難以逃脫，中國問題專家奧爾伯格（Mareike Ohlberg）表示，中國領導層存在真正的「控制狂」問題，而中國正不斷擴大國安法規範圍，將間諜活動的定義無限擴大。

美國國務院上週發布警告，呼籲美國公民重新考慮前往中國旅遊一事，因當地有任意執法及非法拘留的風險。至於德國聯邦政府是否有打算發布類似聲明，目前則沒有消息，德國外交部尚未回應《Correctiv》的問詢。

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