UNIQLO「隱藏好康」被挖出！衣服不用退回賺到 眾人眼睛全亮
台灣平價服飾的品牌非常眾多，各家都有不同的特色吸引不同客群，而其中UNIQLO就是非常熱門的品牌之一，每到感謝祭時，門市人潮總是滿滿。而近日，就有網友分享UNIQLO的「隱藏好康」，表示他們的APP當中有「月月抽」的活動，每個會員都可以參加抽獎，如果幸運被抽到，就能獲的免費的衣物體驗「不用退回！」貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」上貼文指出「大家知道UNIQLO的APP裡面有好康嗎？有一個月月抽免費商品體驗的活動，我上次抽到一件兒童褲子市價590元，後來換穿大號好險穿得下！這次又抽中了背心市價190元，感覺選小朋友的衣服比較容易被抽中哈哈哈，我剛好嬌小可以穿得下」。
貼文一出，不少網友眼睛為之一亮，表示並不知道有這項功能，而也有不少中獎過的人也曬出截圖，有人連續兩個月都中獎，也有人中3次獎，不過也有人參加活動槓龜都還沒中過獎，開玩笑稱「低調一點！中獎率都已經很低了」！
而實際查看UNIQLO的官網，發現真的有「免費商品體驗月月抽」的活動，邀請消費者參加抽獎，並且提供試穿的「寶貴意見」，只要下載APP註冊登入就可以申請抽獎，中獎之後再憑券到店面門市兌換，體驗完後再留下試穿評價，而看一下七月的抽獎商品清單，男裝有AIRism 圓領T恤、 AIRism 抗異味網眼圓領T恤；女裝則有AIRism細肩帶背心、 AIRism 坦克背心；童裝則有兩款內搭褲。