葛仲珊驚喜現身金曲獎！睽違5年重返舞台 背後原因曝光
嘻哈歌手葛仲珊（Miss Ko）曾獲得金曲新人獎，迅速在台灣歌壇打開知名度，因為爆紅伴隨而來的壓力，2021年她突宣布「回不去螢光幕前了」，退隱演藝圈。7月1日金曲獎葛仲珊突現身表演，讓所有觀眾又驚又喜，她也親自解答原因。
記者薛羽彤/綜合報導
葛仲珊在社群上透露，自己已經5年沒演出了，當初收到金曲獎邀約猶豫了一下，「但因為今年剛好又是我得新人獎的十週年和嘻哈五十歲，想說來捧場一下，給大家一個驚喜！」為了這次演出，葛仲珊特別寫了一首新歌〈Spotlights〉表達她和舞台的關係，她以社群媒體比喻，會有登入和登出，「以前因為太登入這舞台生活了，反而變得不健康」，甚至連吃飯都吃不出味道，才讓她決心要登出。
葛仲珊坦言，當初以為休息3個月就可以重返舞台前，沒想到花了1年半的時間，直到2019年某天吃到蛋的味道，瞬間大哭，她才意識到自己不是一個能承受太大壓力的人，「雖然很幸運有走出來，但因為那過程很不容易，所以當初才決定繼續登出Spotlights」。雖然至今還有陰影，葛仲珊想到金曲獎對她的意義，也願意登台演出。寫完這篇心裡話後，葛仲珊文末也寫下「登出」，透露自己目前還是沒有要回歸，但也收到不少粉絲鼓勵，「只要妳身心安適就好。會想念妳的」、「希望你一起都過得好，即使登出，但你的音樂還可以一直陪伴大家」。