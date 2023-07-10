星二代殺警犯轉外役監！賴清德砲轟 法務部今凌晨再度回應
資深女星易淑寬獨子易寶宏，因捲入夜店殺警案遭判刑9年，不過他服刑2年半多，就獲准轉外役監，不僅導致基層員警不滿，副總統、民進黨總統參選人賴清德也痛批「無法接受」，法務部今（10）日凌晨發布新聞稿指出，將全力配合立法院修法進度，持續與各朝野黨團溝通，籲請早日完成修法程序，以回應民眾期待。
記者孫唯容／綜合報導
賴清德表示，1年多前才有外役監的逃犯殺死警察，現在矯正署又把殺警犯放在外役監，當然社會有懷疑、沒辦法接受，希望法務部、矯正署應該對外清楚說明，該修法杜絕就應該要修法，「重罪犯應該要實實在在的服完他的徒刑，不能夠走旁門左道」。
對此，法務部再發聲明表示，已於去年9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院核定後，於同年月22日函請立法院審議，期以最快速度改善外役監制度，使遴選審查程序發揮篩選功能。
法務部指出，根據修正草案第4條的規定，已明確排除了涉及殺警等惡性重大犯罪、對公共秩序和社會安全造成威脅的犯罪行為。包括故意犯罪致人死亡、犯罪屬於10年以上的重罪、妨害公務造成重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。
法務部強調，將全力配合立法院之修法進度，持續與各朝野黨團溝通，籲請早日完成修法程序，以回應民眾期待。