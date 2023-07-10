恐成仇恨新溫床？Threads登場僅24小時 極右、偏激人士就現蹤
Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）推出的社群平台「Threads」，短短4天就吸引全球8千萬人註冊使用，被認為將嚴重打擊馬斯克（Elon Musk）的推特（Twitter）。不過Threads的快速崛起，也意味著社群平台爭議再起，包含是否淪為極右、偏激派人士散播思想的新溫床。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《衛報》報導，儘管祖克柏經營Threads的目標，是希望擴張用戶群的過程中，依然保持正面、友好，也與馬斯克收購推特以來，仇恨言論和錯誤資訊激增的現象形成強烈對比，然而Threads推出的24小時內，就已經有知名右翼人士搶著註冊，包括吹捧白人至上主義、持反猶觀點的美國前直播主-富恩特斯（Nick Fuentes），他從2019年起就被IG列為黑名單，YouTube也於2020年2月被永久停用。
報導指出，Threads已出現一些有關納粹、性別認同攻擊、以巴暴力衝突的負面文章，而根據Threads的規範，它並不支持及讚揚恐怖主義、組織犯罪或仇恨團體，必要時還會刪除威脅、仇恨、貶低及羞辱他人的言論內容。
報導提到，有些激進帳戶似乎有意測試Threads的政策底線，甚至有人還以被Threads封禁為榮，搶著要當第一個被Threads砍帳戶的人。
推特前任安全營運主管波普肯（Alexandra Popken）認為，困擾其他平台的內容審核問題，隨著時間的推移，必然也將影響Threads。戰略對話研究所研究員史密斯（Smith）也警告，Threads屬於Meta，而Meta管理名下平台的失敗一向被人詬病，呼籲用戶謹慎使用。