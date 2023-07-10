2歲童跌倒後跛行、無力！家長以為外傷造成　一查竟是「腸病毒重症」

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新增1例腸病毒併發重症 2歲童脊髓炎左下肢跛行上週新增1例腸病毒併發重症確定病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案為中部2歲男童，5月中下旬曾感染過腸病毒，6月9日家屬發現男童在跌倒後出現左下肢跛行、步態不穩等情形。
由於症狀是在跌倒後出現的，因此家屬以為是外傷，不過林詠青醫師提到，家屬帶男童就醫後X光檢查並無發現異常，但後來左腳無力、跛行情況越來越嚴重，幾天後甚至無法正常站立、行走，因此又再度前往醫院就醫。
就醫檢查脊椎MRI發現男童脊椎有發炎的情形，此外也有左下肢無力、肌腱反射異常的情形，因此收住一般病房並通報為急性無力肢體麻痺。林詠青醫師表示，之後經過檢體採檢檢驗後，確定是感染克沙奇A4型腸病毒併發脊髓炎，所幸在住院治療後病況逐漸改善，並於6月26日出院返家。
重症皆為5歲以下幼童 注意重症前兆、暑假防疫根據疾管署資料顯示，今（2023）年腸病毒感染併發重症病例累計5例重症，皆為5歲以下的孩童，分別感染克沙奇A4型2例，腸病毒D68型、伊科病毒21型及克沙奇A6型各1例。
社區合約實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒也於社區活動。疾管署提強調，雖然疫情已脫離流行期，但民眾應持續提高警覺，並注意腸病毒重症前兆病徵。
疾管署提醒，隨著暑假即將到來，小朋友出入公共場所或參加各類暑期活動機會大增，家長應留意孩童健康狀況，若出入人口密集、互動頻繁的場所（如：安親班、夏令營、托兒所、室內兒童樂園等），應加強落實手部衛生與咳嗽禮節，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及消毒。
此外，大人外出返家也務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，也應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58428
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