夏日油痘來襲好困擾，藍雷射陪你戰痘一夏

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治療方式百百種 破除青春痘迷思適逢六月剛結束的痤瘡宣傳月(Acne Awareness Month)，即將迎來天氣更加炎熱難耐的夏季，根據研究顯示，溫度升高1度皮膚出油量會增加10%，更容易孳生痤瘡桿菌，引發嚴重的痘痘問題。皮膚科診所許哲豪院長表示，民眾普遍會認為青春痘是「期間限定」的痘痘，以為過了青春期，痘痘便能自然消退，此時如果沒有配合正確治痘方式，且誤信偏方像是擦拭牙膏、摳弄痘痘、塗抹不適合的保養品，皆可能導致痘痘發炎愈加嚴重，留下痘疤或永久性的傷害。
尋求專業皮膚科醫師諮詢是治療痘痘最理想的方案，檢視讓痘痘惡化的因素，再根據個人體質與醫師討論適合的治痘療程。一般皮膚科門診會採取如抗生素、過氧化苯等外用藥物；局部大顆的痘痘可施打痘痘針較快消除；口服賀爾蒙用藥或A酸也能有效治療痘痘，但須持續服用一段時間。許哲豪院長提醒，口服藥物使用上需要由醫師依患者病情使用並非每個人都適用，一般情況下抗生素應避免服用超過三個月，須注意可能有抗藥性、腸胃不適等症狀；口服A酸則易出現口乾舌燥、眼睛乾澀等問題，食用時需要嚴格避孕，且使用前必須先測試患者的肝指數、膽固醇、三酸甘油酯等是否符合標準，而國外也有研究顯示約3%~6%的患者使用低劑量口服A酸可能有掉髮的困擾。
▲許哲豪院長在今年2023世界美容醫學高峰會亞洲大會及臺灣皮膚科醫學會春季學術研討會分享藍雷射
治痘福音藍雷射 舒適療程低疼痛感除了傳統治痘方式，光電雷射技術亦為近期熱門選擇，它的好處即是不會對身體其他器官造成負擔。其中藍雷射相當適合不想服用藥物、害怕藥物副作用的民眾，治療過程不用敷上麻藥，皮膚僅有一些溫熱的感覺，疼痛感極低，單次治療時間約10~15分鐘，方便迅速。許哲豪院長以皮膚切片觀察，患者施打三次藍雷射後，在顯微鏡下皮脂腺的確被破壞，這也印證臨床上可以控油的現象而且藍雷射不會破壞表皮組織，幾乎沒有修護期。國外也有臨床文獻研究，藍雷射可有效改善控油與痘痘膚質，治療三次並追蹤十二周，發炎型痤瘡減少62.3%、皮脂分泌量減少50%，改善效果明顯。
許哲豪院長建議，藍雷射初步可以施打三次為一個基礎療程，每1~2週施打一次，若出油旺盛者，可以根據狀況調整療程設計，間隔一個月後再做後續治療，初期也能搭配一些藥物控制，縮短療程時間。而藍雷射術後近乎無傷口、無修復期，能馬上回歸日常生活、正常上課上班，後續保養以清爽乳液及防曬為主，避開厚重或滋潤度過高的產品，局部痘痘則根據皮膚科醫師指示用藥，整個過程舒適無負擔。
想要根除痘痘 從改變生活習慣開始此外，防止痘痘惡化從調整日常行為做起，許哲豪院長叮嚀，平時應減少攝取高GI飲食和油炸物、乳製品，易造成第一型胰島素生長因子IGF-1上升，導致皮脂腺出油旺盛；降低熬夜晚睡的頻率、嘴巴周圍長痘痘會建議減少使用含氟牙膏；痘痘發炎期間盡量不要塗抹BB霜及CC霜、氣墊粉餅、護髮油等，化妝以淡妝為主；卸除妝容時選擇清爽的卸妝液或卸妝水，以上動作都能幫助肌膚獲得改善。而最重要的還是尋求皮膚科醫師的協助耐心治療，千萬別自行摳除痘痘、誤信偏方，反而留下更難消除的痘疤！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58462
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