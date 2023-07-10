泰國新住民讚丈夫長得像周杰倫 熱愛華語流行樂、甜曬婚紗照
對新住民而言，異國戀情相對需要花更多心力去維繫。近期移民署北區事務大隊台北市服務站選在世界巧克力日當天舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請來自泰國的趙月蓉分享如「巧克力一樣濃情」的夫妻相處小故事，並與學員一同手作巧克力甜甜圈造型吊飾，象徵圈起夫妻之間永遠的甜蜜與濃情。
國際中心賴正琳／綜合報導
月蓉的學習力非常厲害，高中時開始學習中文，大學時成為銘傳大學的交換學生，因此能說出一口流利的中文，當她畢業回國後擔任房地產銷售時，不僅開啟華語市場，也埋下愛情的種子。2017年與一位來泰國看房的台灣先生墜入愛河，因為月蓉很喜歡周杰倫，當初覺得丈夫眉眼之間有點像周董，再加上個性很好，兩人開始一段遠距離戀愛。但時間一久，2,260公里的距離也無法阻擋兩顆心願靠在一起的共同目標，先生不只增加前往泰國的頻率，還帶著月蓉到各國遊玩，隔年也選在泰國舉辦傳統且盛大的婚禮，許下陪伴彼此度過餘生的承諾。每張照片兩人都露出幸福洋溢的笑容，看得出先生對月蓉愛護有加，月蓉也笑說先生非常融入泰國，甚至婚紗照裡根本分辨不出來誰才是真正的泰國人。
婚後選擇到台灣生活後，月蓉曾參與台北市服務站辦理的職場體驗活動，亮麗的外表及優秀的表現都讓大家讚嘆不已，今年2月亦受邀擔任移民署擴大自行到案專案記者會中的泰國新住民代表，從她身上完全看不出時間流逝的痕跡，更讓人想不到的是她已經成為4歲孩子的母親。然而孩子剛出生時，月蓉也有陷入產後情緒不穩定的情形，幸虧有先生這位神隊友的支持，一起分擔家務、照顧寶寶，也會一起去吃太太想吃的麻辣鍋或是泰國料理，一解思鄉之愁。
問到跟孩子的互動，月蓉覺得現階段最重要的，是陪孩子一起玩樂長大，體驗各式各樣的生活，並不會侷限孩子只能留在台灣或是泰國，就是為了讓孩子在成長的過程能夠得到雙方家庭滿滿的愛，月蓉也分享孩子的生日與她的偶像周杰倫是同一天，算是另類的追星成功。
面對即將到來的暑假出國潮，台北市服務站主任蘇慧雯提醒欲回鄉的新住民朋友，豬瘟疫情仍然嚴峻，切勿違規攜帶動植物產品入境以免受罰，共同防杜非洲豬瘟傳播。另明年即將迎來4年一度總統大選，也呼籲新住民家庭一起反賄選，共同守護台灣民主且乾淨的選舉風氣。