劉櫂豪黨內初選落敗！賴坤成臉書嗆：參選是個人自由、直接表態吧

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，劉櫂豪隨即回擊說，賴坤成長達數年對他、他的團隊及家人抹黑攻擊，沒有因初選結束而停止，反而變本加厲。成為正面的力量是他不變的初衷與價值，台東的現在與未來比政黨重要，他會持續的往參選的方向前進，給民眾多一個選擇，讓正面善良的力量可以在台東持續前進。
賴坤成臉書今日上午發文，「劉先生或劉夫人會不會參選，我不得而知，也無法預測，11月24日截止登記日才見真章，惟我是初選通過正式提名的民進黨立委候選人，他是現任執政黨籍立委，也是『英系召集人』，行政資源依然大權在握，行政單位都忌憚三分；如果執意參選，當然會衝擊選情，但國有國法、家有家規、黨有黨紀，依民進黨的黨內提名遊戲規則就是開除黨籍或他自動退黨，絕沒有『報准參選』這個某人自稱的模糊空間，不要想混水摸魚」。
賴坤成還說，他應該最能體會劉立委現在的心情，2011年4月他也是現任立委在黨內初選落敗，距離任期屆滿還有九個月尷尬期，面對選民的訝異、不捨、勸進聲浪，都會陷入進退失據的茫然，政治路還要走下去，既然參加初選，就要認知願賭服輸的運動家精神，需要很堅定地捉好心頭，不能越陷越深，所以他選擇離開最熟悉不過的台東，接受黨部安排至花蓮參選，每次開車越過池上縣界，幾乎是滴下眼淚的落寞。
賴坤成說，而這樣的顧全大局，卻被許多鄉親不諒解，還被譏笑「落跑」，拿來當作「不在台東」的落井下石。
賴坤成說，如預期般的在花蓮落選了，帶著疲憊的心情回到台東，方驚見母親短短1、2個月時間未見竟然爆瘦十公斤，在選戰正酣期間，她選擇對他隱瞞、不願影響他的心情，馬上安排檢查、就醫，已是肺腺癌末期……在台東初選的落敗不只是失去相對容易立委職位的政治舞台，而是一生摯愛的母親健康生命，這是一輩子永遠無法彌補的痛，如果當年不是初選落敗而黯然離開台東，母親病情可以及早發現，可以及時醫治，就不會讓他留下畢生的遺憾。
賴坤成說，勝選的意氣風發、躊躇滿志，敗選的痛苦落漠我們都曾刻骨銘心地經歷過，選舉輸贏結果有其內外主客觀的必然與偶然，他是身經百戰的沙場老將，更能體會箇中三昧，也練就了一套的選戰理論，而一次次的選舉更是人性徹底檢驗的試金石，過程中結交了許多可以情義相挺的莫逆，同樣地也汰除許多趁火打劫、賣友求榮、雙面刀骨的朋友，閲人無數而累積的人生歷練也是一輩子豐富資產。
賴坤成說，劉先生既然有參選的打算，在許多場合也難免短兵相接，明顯發現他有很大改變，跑行程變勤快了，總是帶著夫人一起出雙入對，婚喪喜慶也開始包紅包送花籃，更會路邊坐下來喝酒，坦白說如果初選前、擔任立委期間是如此地「骨力」（努力），初選他未必有機會勝出呢！
賴坤成說，而除了與選民博感情外，大家也不免想知道為何而選、有無勝選機會，與對手或其助理、支持者攻防在所難免，相罵無好話，也要自吹自擂，細說過去、展望未來，這是依賴視野、經驗、口才、邏輯及態度，候選人的特質、風格，有無成效端看選民是否買單！
賴坤成最後嗆說，參選是個人自由，如果有那麼強烈意願就直接及早表態吧，「不恃敵之不來，恃吾有以待之」。
查看原文
延伸閱讀：
「服貿是10年前爛題目」林飛帆：柯文哲攫取包牌式政治紅利 不贊同黃國昌表述
謝志偉狠酸種菜不知停車暫借問者搞「居然正義」