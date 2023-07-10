羅時豐確診歷經生死關頭 「失去意識7天」被家人抬進醫院
「國民姑丈」羅時豐昨（9）日在「高雄啤酒音樂節」演出，壓軸合體孫盛希合唱經典台語歌〈小姐請妳給我愛〉。受訪時他透露，去年主持金曲獎前夕確診，當時自己「失去意識7天」，被家人抬進醫院，歷經生死關頭，至今醫生也查不出原因。
記者薛羽彤/綜合報導
羅時豐受訪時談到，去年金曲獎前夕，他確診甚至差點送命，「在家不省人事3天，之後被家人抬到醫院，去醫院的前4天也沒意識，我眼睛是張開的，但沒有意識，也完全不能動」，共住院了1個多月，直到金曲獎前15天才出院，之後做了身體檢查，卻連醫生都找不出原因。不過他也強調，目前身體無礙，狀態也比以前更好了，要大家別擔心。
羅時豐與孫盛希擔任「高雄啤酒音樂節」壓軸，演出時還呼籲台下觀眾不要丟內衣褲上台，說自己收到會不知道怎麼辦，「不要害我。」他也誇獎後輩孫盛希很有語言天份，而且客氣又有禮貌。談到今年金曲獎，被主持人韋禮安狂虧，羅時豐笑說：「不然明年跟他一起主持好了。」
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