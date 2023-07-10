李玟老公被爆「假富豪」　二姊李思林揭真相：靠我妹關係捧上位

羅時豐確診歷經生死關頭　「失去意識7天」被家人抬進醫院

▲羅時豐自曝去年確診差點送命，住院1個多月，有7天都無意識。（圖 / 羅時豐臉書）
▲羅時豐自曝去年確診差點送命，住院1個多月，有7天都無意識。（圖 / 羅時豐臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

「國民姑丈」羅時豐昨（9）日在「高雄啤酒音樂節」演出，壓軸合體孫盛希合唱經典台語歌〈小姐請妳給我愛〉。受訪時他透露，去年主持金曲獎前夕確診，當時自己「失去意識7天」，被家人抬進醫院，歷經生死關頭，至今醫生也查不出原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲羅時豐（左）與孫盛希合唱經典台語歌〈小姐請妳給我愛〉。（圖 / 羅時豐臉書）
▲羅時豐（左）與孫盛希合唱經典台語歌〈小姐請妳給我愛〉。（圖 / 羅時豐臉書）
羅時豐受訪時談到，去年金曲獎前夕，他確診甚至差點送命，「在家不省人事3天，之後被家人抬到醫院，去醫院的前4天也沒意識，我眼睛是張開的，但沒有意識，也完全不能動」，共住院了1個多月，直到金曲獎前15天才出院，之後做了身體檢查，卻連醫生都找不出原因。不過他也強調，目前身體無礙，狀態也比以前更好了，要大家別擔心。

▲羅時豐自曝去年經歷生死關頭，幸好身體目前都無大礙。（圖 / 羅時豐臉書）
▲羅時豐自曝去年經歷生死關頭，幸好身體目前都無大礙。（圖 / 羅時豐臉書）
羅時豐與孫盛希擔任「高雄啤酒音樂節」壓軸，演出時還呼籲台下觀眾不要丟內衣褲上台，說自己收到會不知道怎麼辦，「不要害我。」他也誇獎後輩孫盛希很有語言天份，而且客氣又有禮貌。談到今年金曲獎，被主持人韋禮安狂虧，羅時豐笑說：「不然明年跟他一起主持好了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

金曲獎韋禮安狂虧羅時豐「要批評去他臉書」　本人回應了

羅時豐剖肚4次「切除26公分小腸」　親吐術後狀況：老天保佑

羅時豐70萬訂閱頻道突停更！製作人姪子爆病倒「1個禮拜開2次刀」

藍心湄撐3年「退出天選之人」宣布確診！深夜向工作夥伴致歉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀