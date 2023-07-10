侯友宜公開致歉！為「4年前幫忙不夠」拍謝　韓國瑜回應了

工藤心醫的心靈偵探事務所　國衛院推出精神醫學科普系列出版品

▲國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心體從知識普及的方面著手，由助研究員級主治醫師林彥鋒合作出版14支科普影片及2項刊物。（圖／國衛院提供）
▲國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心體從知識普及的方面著手，由助研究員級主治醫師林彥鋒合作出版14支科普影片及2項刊物。（圖／國衛院提供）

記者黃仁杰／台北報導

國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心體從知識普及的方面著手，向大眾宣導身心衛教正確觀念，由助研究員級主治醫師林彥鋒與泛科知識股份有限公司及台北市立聯合醫院醫師林群合作，製作精神醫學、心理學、心智與腦神經科學相關的14支科普影片及2項刊物，期望增進民眾對於精神疾病與成癮問題的瞭解，並認識相關的科學與科技進展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
精神疾病盛行率在全球有不斷上升的趨勢，給個人、家庭和社會帶來了重大的負擔，後疫情時代的精神健康，是目前世界各國在醫療和公共衛生最關注的議題之一。同時，成癮問題也日益嚴重，對個人的身心健康和社會穩定產生了負面影響。然而由於民眾普遍對精神疾病的瞭解不足，因汙名化和標籤化所造成的負面觀感，常常延誤醫療照護的介入，也讓患者容易陷入孤立無援的惡性循環。

「工藤心醫的心靈偵探事務所」是由國衛院首次執行的國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫，其目標為使民眾了解精神醫學與其相關疾病之科普知識，增進國人對精神與身心健康的重視，促進國民心理健康，並介紹相關數位醫療與精準醫療和預防的最新進展。

本計畫共製作14集正片、14支精華短片與2項衍生紙本刊物，正片預計於8月上旬於民視新聞台與PanSci泛科學YouTube頻道播出。導演郭俊廷、節目主持人—工藤心醫與小蝶藉由訪問專家、解說知識與動畫的搭配形式，介紹常見精神疾病診斷與治療的概念，以及相關的研究進展與科技應用。接受訪談的專家，都是國內在該領域最頂尖的學者或醫師，期能提供最嚴謹、正確的科學知識。為使艱澀的精神醫學知識能更貼近民眾，也同時加入了動畫短片，以重點摘要方式進行科普知識的整理。此外，2項衍生紙本刊物的繪本與圖卡，分別邀請林廉恩老師以及謝宜庭老師兩位畫家進行繪製，增加科普傳播的管道，並拉近和讀者的距離。

雖然近年來政府、醫療與心理學界，已積極增加心理健康的宣導，民眾對於成癮防治與精神健康之科學認知仍相對較少。期望藉由高品質的科普產品製播，提升國民對於精神醫學相關的科學素養，增加正確的科學知識，也瞭解科技與產業的相關發展，進而達到促進國人精神健康之理想。

專訪／樂見快煮麵市場百花齊放　羅大為：阿舍乾麵將邁向2.0

專訪／阿舍乾麵骨子裡有微風DNA　NBA球星主動上門談合作

「台灣茶文化暨生活茶器選」展東京登場　盼讓日本人愛上台灣茶

星二代殺警犯轉外役監！賴清德砲轟　法務部今凌晨再度回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀