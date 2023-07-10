工藤心醫的心靈偵探事務所　國衛院推出精神醫學科普系列出版品

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「工藤心醫的心靈偵探事務所」是由國衛院首次執行的國科會補助科普產品製播推廣產學合作計畫，其目標為使民眾了解精神醫學與其相關疾病之科普知識，增進國人對精神與身心健康的重視，促進國民心理健康，並介紹相關數位醫療與精準醫療和預防的最新進展。
本計畫共製作14集正片、14支精華短片與2項衍生紙本刊物，正片預計於8月上旬於民視新聞台與PanSci泛科學YouTube頻道播出。導演郭俊廷、節目主持人—工藤心醫與小蝶藉由訪問專家、解說知識與動畫的搭配形式，介紹常見精神疾病診斷與治療的概念，以及相關的研究進展與科技應用。接受訪談的專家，都是國內在該領域最頂尖的學者或醫師，期能提供最嚴謹、正確的科學知識。為使艱澀的精神醫學知識能更貼近民眾，也同時加入了動畫短片，以重點摘要方式進行科普知識的整理。此外，2項衍生紙本刊物的繪本與圖卡，分別邀請林廉恩老師以及謝宜庭老師兩位畫家進行繪製，增加科普傳播的管道，並拉近和讀者的距離。
雖然近年來政府、醫療與心理學界，已積極增加心理健康的宣導，民眾對於成癮防治與精神健康之科學認知仍相對較少。期望藉由高品質的科普產品製播，提升國民對於精神醫學相關的科學素養，增加正確的科學知識，也瞭解科技與產業的相關發展，進而達到促進國人精神健康之理想。