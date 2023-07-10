微創技術與智能結合！APP可紀錄、分析達文西手術過程　助醫師持續進步

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手術操作紀錄視覺化 醫師可了解自身數據、技術這款APP可將達文西手術系統操作紀錄視覺化，提供相關資訊給執刀醫師使用。產品行銷經理劉朝瑋表示，執刀醫師只需在手機、平板、電腦裝置中安裝App，並於使用達文西手術系統時「雲端登入」後進行手術，系統就能收集醫師自己執行手術時的系統操控時間、使用器械種類及其工作時間等紀錄。
此外，執刀醫師在事後透過此APP觀看自己執行手術時的系統紀錄，並比對世界平均系統操作或使用器械之時間，就可確認自己的手術數據、技術水準等，對於提升醫師的系統操作技術與效益將有一定的幫助。
APP個人化工具符合隱私規範 未使用患者個人資訊應用程式之相關使用，均遵循當地隱私法令之規範。本應用程式所提供給執刀醫師之資訊僅限於該執刀醫師自己使用達文西手術系統之相關紀錄，若無執刀醫師許可，此等紀錄不會分享給他人或公開。另外，劉朝瑋也強調，APP內沒有任何與患者相關的個人資訊。
這款APP是專為執刀醫生所設計的單一整合式個人化工具，可讓醫師了解手術還可進步的空間，並為下次手術進行改善計畫。副總裁暨總經理楊繼盛表示，此APP也可作為線上訓練資源與未來數位應用程式之入口，相信藉由APP的發行，外科醫師能更輕易取得使用數據、持續精進。
APP使用者已超過2萬人 微創、智能結合助醫療改善APP於今年在台灣正式提供服務，至今已使用近半年的時間，目前全有已有超過2萬位醫師使用。楊繼盛提到，相信微創醫療可以改善生命，透過獨創技術與智能的結合勢必能協助醫師，也能使病人術後得到更好的結果，並減少手術對其造成的影響、盡速回歸正常生活。
而這款APP也將於今年下半年與醫院洽談後引進，未來也將成為醫師們進入數位生態圈的數位入口，並會逐步增加各種人工智慧及機器學習技術的資訊分析、遠距手術教學等應用功能。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58467
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