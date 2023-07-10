MLB／大谷翔平第32轟來了！單場已經「猛打賞」　進帳3安、2打點

NBA／Wembanyama夏季聯盟狂攻27分12籃板！第2戰表現大爆發

▲Victor Wembanyama在夏季聯賽第二戰，就狂攻27分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Victor Wembanyama在夏季聯賽第二戰，就狂攻27分。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA(National Basketball Association)聖安東尼奧馬刺隊選秀狀元Victor Wembanyama，今（10）日在夏季聯盟第二戰出戰波特蘭拓荒者，他獨得27分、12籃板、3次阻攻，表現明顯比首戰只有9分8籃板好多了，最終馬刺雖然以80：85落敗，但Wembanyama也算是為自己出了一口氣，用表現證明自己是狀元身手。

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Wembanyama此役上場26分57秒，投籃14投中9，三分4投中2，罰球部分12投中7，也讓不少球迷看到他全面的身手，27分是全隊最高得分，拓荒者Michael Devoe也有29分進帳。

Wembanyama不但有抄截，還有快攻幫助球隊扣籃得分，加上隊友傳球給他中距離跳投，都可以輕鬆命中，而他身高為7呎4寸，約為224公分，不管在禁區還是外線，都讓對手十分恐懼。

馬刺助教Matt Nielsen賽後受訪時表示：「我喜歡Wembanyama在今天的比賽中所展現出來的天賦和韌性。他在很多方面都表現得更好了。說實話，Wembanyama把在拉斯維加斯發生的所有事情都處理的很好，我都不像他現在這麼成熟。」


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