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賴清德也不滿易寶宏殺警去外役監　法務部長蔡清祥今回應

▲法務部長蔡清祥回應易寶宏去外役監服刑一事（圖／記者潘千詩攝，2023.07.10）
▲法務部長蔡清祥回應易寶宏去外役監服刑一事（圖／記者潘千詩攝，2023.07.10）

記者潘千詩／台北報導

資深女星易淑寬獨子易寶宏因參與夜店殺警案入獄，但去年竟獲准入外役監服刑，引發基層員警不滿。對此，民進黨總統候選人賴清德表示，該修法就修法，重罪犯應該服完徒刑，不能走旁門左道。法務部長蔡清祥今（10）日表示，《外役監條例》去年9月22日已送立法院審議，內容包括殺警等重大暴力犯罪，排除進入外役監服刑，不過在修法完成前，已督促矯正署對於個案要從嚴審查。

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依照《外役監條例》修正草案第4條，已明確排除殺警案等惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之犯罪。包括故意犯罪致死、所犯係十年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。

蔡清祥表示，修正草案另需遵循外役監是中間處遇的精神，受刑人需在假釋或期滿前1年才可申請，主要是要讓受刑人懂得自我管理，為未來復歸社會而做準備。

對於收行人申請但卻去識別化，蔡清祥說，矯正署會把充分資料提供包括外部專家學者、遴選委員們做參考，一定會嚴格審查。而面對前立委黃國昌質疑，法務部的傲慢態度令人嘆為觀止，蔡清祥回應表示，他會按照職責，做好應該做的事情。

2014年9月14日凌晨，易寶宏與眾多幫派份子在夜店「Spark」前，將台北市警信義分局偵查佐薛貞國圍毆致死，2019年間遭判9年定讞，同年6月入監服刑，至今僅過3年半，如今有基層員警上網爆料，易寶宏2022年3月25日獲准調往武陵外役監，批評「政府根本都在打假球」，覺得學長白死了，質疑矯正署用什麼標準，讓殺警的兇嫌服外役監「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」

面對外界質疑，法務部起初表示，受刑人能否到外役監，不是一個人說的算，絕無耍特權之說，這是經過專家學者組成的外役監遴選委員會，「去識別化」逐案審查，採多數決投票才算數，依據現行的《外役監條例》第4條1項、2項審查。

法務部表示，易寶宏2022年1月提出外役監遴選申請，經外役監遴選委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。

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