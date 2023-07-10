賴清德也不滿易寶宏殺警去外役監　法務部長蔡清祥今回應

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蔡清祥表示，修正草案另需遵循外役監是中間處遇的精神，受刑人需在假釋或期滿前1年才可申請，主要是要讓受刑人懂得自我管理，為未來復歸社會而做準備。
對於收行人申請但卻去識別化，蔡清祥說，矯正署會把充分資料提供包括外部專家學者、遴選委員們做參考，一定會嚴格審查。而面對前立委黃國昌質疑，法務部的傲慢態度令人嘆為觀止，蔡清祥回應表示，他會按照職責，做好應該做的事情。
2014年9月14日凌晨，易寶宏與眾多幫派份子在夜店「Spark」前，將台北市警信義分局偵查佐薛貞國圍毆致死，2019年間遭判9年定讞，同年6月入監服刑，至今僅過3年半，如今有基層員警上網爆料，易寶宏2022年3月25日獲准調往武陵外役監，批評「政府根本都在打假球」，覺得學長白死了，質疑矯正署用什麼標準，讓殺警的兇嫌服外役監「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」
面對外界質疑，法務部起初表示，受刑人能否到外役監，不是一個人說的算，絕無耍特權之說，這是經過專家學者組成的外役監遴選委員會，「去識別化」逐案審查，採多數決投票才算數，依據現行的《外役監條例》第4條1項、2項審查。
法務部表示，易寶宏2022年1月提出外役監遴選申請，經外役監遴選委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。