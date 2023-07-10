掀移民潮！中國富豪家庭湧入曼谷　泰國貴族學校執行長成億萬富翁

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根據《彭博社》，曼谷新加坡國際學校的中國學生數量正在急速上漲，連帶該校集團的股票「SISB Pcl」股價飆漲，在過去12個月上漲216%，SISB執行長Kelvin Koh也因此成為億萬富翁，他持股比例為32%，在股價上漲後，他持股的市值上漲到3億美元左右（約等同於新台幣94.56億元）。
SISB執行長Kelvin Koh接受當地媒體訪問時提及，泰國正成為中國富豪家庭送小孩上學的最佳目的地，原因在於地理位置上鄰近中國，且學費相較於鄰國新加坡便宜一點，就學環境和生活也比地狹人稠的新加坡好。
中國的富人們正積極移民，根據New World Wealth統計數據，中國是去年百萬富翁移民最多的國家，有1.08萬名淨資產超過100萬美元（約等同於新台幣3152萬元）的人移出，預計今年還將有1.35萬人離開。
SISB執行長Kelvin Koh分析此趨勢時表示，校方看到許多中國學生對母國的求學體系感到不愉快和不舒服，因此選擇離開，而曼谷新加坡國際學校作為華人家長的首選，在於文化價值跟華人相近。
根據財報顯示，SISB在3月時，其4個校區的學生總人數年增25%，增至3284人，其中外國學生715人，68%來自中國。今年Q1利潤高達1.59億泰銖（約等同於新台幣1.51億元），比去年同期翻倍，8月還將開設2個新校區，使總校區數量提升至6個。SISB貴族學校集團的分析師Apichat Lertsakornsiri指出，2023年的學生人數很可能突破3700名的目標，今年的盈利和股價都將持續上漲。