提升茄萣及湖內防洪效能 高市更新抽水機組解決抽水能量
為解決茄萣崎漏里和湖內太爺里社區地勢低窪，重力排水困難，在豪雨或海水漲潮時，社區必須仰賴抽水機將排水抽至大排，抽水能量不足問題。高雄市政府水利局進行抽水設備及機組更新工程，投入經費1,933萬元。該項工程已於今年6月28日正式開工，預計在明年4月完工。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局也規劃將茄萣崎漏抽水站現有的２台每秒0.2立方公尺抽水機，更新為3台每秒0.5立方公尺，總抽水量加大為3.75倍。此外，湖內太爺里移動式抽水機，缺乏操作人員避雨空間，可能導致道路通行受阻和防汛操作不安全的問題，因此，在湖內太爺里左23水門處新建一座簡易抽水機房，並進行外觀美化。
水利局表示，感謝經濟部水利署及立委邱志偉、議員等民意代表、里長在推動這項工程上的積極參與和支持。水利局承諾將與地方保持緊密的溝通和合作，並在施工期間不撤離既有的移動式抽水機，以確保社區在防汛排水需求上的持續應對能力。工程完工後，茄萣崎漏里社區的總抽水量將增加3.75倍，大幅提升排洪能量。
同時，改善湖內太爺里社區的抽水設施，將有效解決排水管道橫越防汛道路的問題，為市民營造更安全的居住環境。