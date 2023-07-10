南京西路天坑再坍塌 蔣萬安7點多赴現場勘查：確保工程安全完成
北市大同區南京西路與貴德街路口，8日突然發生巨響，隨後路面坍塌出現「天坑」，原先經過搶修後，9日晚間恢復單向通行，豈料今（10）日凌晨又發生塌陷，目前南京西路（西寧北路至環河北路）雙向車道緊急封閉中。台北市長蔣萬安趕至現場視察情況，他表示，市府相關單位都已經趕至現場了解，後續將持續進行監測，並確保工程都能夠完成。
記者邱新博／台北報導
南京西路321號8日出現一個寬約1.5米、深約1米天坑，灌漿修補完成後於9日晚間通車。然而10日凌晨1時許該處又開始發生塌陷，民進黨台北市議員陳怡君初步了解其原因為，昨日投入60幾個沙包在衛工處孔蓋下，因漲潮遭再次沖刷，導致地面下沙包沖刷流失，凌晨4時後退潮觀察。需再次填入太空包再將沙包填入。
蔣萬安則在早上7點多到現場勘查，蔣萬安表示，市府相關單位都已經到場了解，最重要的是要確保安全，所以也即刻通知周遭住戶，並請臺北市土木技師公會來進行監測；第二，因為現在已經是星期一早上，所以要確保交通不受影響。市府即刻進行相關路段封路，也透過警廣即刻讓民眾了解；第三，路面塌陷發生的原因，目前確定就是在深度比較深的衛工管以及污水管有破損，市府即刻地先做了封管，衛工處進場進行繞流分管系統推進作業。
蔣萬安表示，路面塌陷周邊將持續進行監測，先確保工程能夠全部完成、安全無虞，接著要確保公共安全狀況的排除，這是最重要的；媒體詢問，附近居民反映周邊經常會有大大小小的洞坑，是否會針對這周邊做一個整理？蔣萬安回答說，市府會全面了解，當務之急還是先把這個塌陷的地方做一個解決，後續也會對於周邊可能發生危險的地方，做一個全面、通盤的檢測與了解。