葉倫結束訪問　官媒：中國不接受「美式」競爭

我是廣告 請繼續往下閱讀
外媒報導，「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）資深研究員高曼（Lindsay Gorman）認為，葉倫「此行主要目標其實是傳達訊息」，包括溝通華府如何看待美國與中國大陸的經濟關係、消除美方可能擁抱「完全零和競爭」的觀點，同時示意美方的目標是推動公平競爭。
美國麻省理工學院（MIT）教授傅泰林（Taylor Fravel）認為，她的發言仍傳達出支持美中經濟繼續合作。
環球時報9日晚間發表社評，指政府多位高級官員會見了葉倫團隊，中方形容相關交流是深入、坦誠、務實，美方也使用了坦誠、建設性和全面等詞語，可能預示著接下來兩國更多的良性互動，外界輿論也普遍認為中美邁出積極一步。
社評表示，在中美關係「冰凍三尺」的背景下，這一次高層互動，可能是近年來美方意識形態色彩最為淡化的一次，雙方都展現出落實元首共識的共同意願，這也是最重要的一點。
但評論認為，葉倫在這次訪問中雖有不少積極表態，例如她在結束訪問前的記者會上說，世界足夠大，足以讓中美都能繁榮發展等等，這些給了外界一定的積極預期，但這樣的預期又像風中的燭火一樣，不僅微弱而且存在不確定性。
環球時報表示，對中美關係而言，外界的整體悲觀預期並沒有改變，華盛頓以遏制、打壓為主的對中政策方向沒有實質性轉變。
例如葉倫多次提到兩國之間「健康的經濟競爭」，而不是「贏家通吃」，聽起來當然不錯，但關鍵在於，如何定義健康的競爭？是只滿足美國的地緣政治胃口、而中國大陸只能無條件配合的「美式」健康競爭，還是雙方在相互尊重、和平共處、合作共贏的原則指導之下進行真正健康的互動？
評論強調，中美關係的最大病根在於，華府的對中認知生病了，如果不解決「第一顆鈕扣」的問題，無論多麼美好的設想和願望都只會成為空中樓閣，並說美方這些年嚴重挫傷中美關係，以至於現在它無論說什麼，都很難取信於人。這一點只有美方的實際行動才能改變。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120710