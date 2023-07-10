開拓新南向製造業藍圖！貿協組團招募中　前進吉隆坡、河內

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為了分散風險，近年來多家美國電子大廠，如Dell、Apple、HP等均加速供應鏈「去中化」，目標為至2025年將5成產能轉移出中國大陸。以Apple為例，越南已成為其產品影像模組生產中心，亦是AirPods耳機主要生產地。旗下多樣產品如iPad、MacBook、Apple Watch等產能均被法人外資預期至2025年均將大幅增加越南生產比重。
而受惠於人口紅利、資源豐富、對外人投資優惠條件，以及積極融入區域經濟整合，使東協成為國際供應鏈重組移轉的重要目的地，我國多家代工大廠均已陸續前往東南亞等地設廠。如鴻海集團已積極布局馬來西亞設置晶圓廠，緯創設置越南子公司、英業達擴大布局馬來西亞檳城等，均係因應產能分布全球化的規劃。
貿協鼓勵我商把握此難得拓銷機會，提早布局，掌握馬越韌性供應鏈商機。歡迎至官方網頁查詢報名，將於8月20日截止報名。另外，為了協助我電子資通訊產業業者拓銷全球市場，貿協2024年持續規劃一系列海外拓銷活動：「電子與智慧應用赴日旗艦團」(3月)、「美西國際安全科技展參展團」（4月）、「中東歐智慧城市商機開發團」(5月) 、「日本通信放送週（6月）等國際展會，詳情請至外貿協會「活動匯」網站查詢。