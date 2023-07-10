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女星偏愛籃球員！陳建州、范瑋琪挺過12年婚　小嫻遺憾離婚何守正

▲范瑋琪（左）與陳建州歷經許多爭議仍互相支持，自交往、結婚至今已經20多年。（圖／陳建州 IG）
▲范瑋琪（左）與陳建州歷經許多爭議仍互相支持，自交往、結婚至今已經20多年。（圖／陳建州 IG）

記者楊穎軒/綜合報導

36歲女星劉雨柔去年和格鬥教練黃育仁離婚，揮別5年婚姻，她投入健身忘卻情傷，再度與T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔爆熱戀，她昨（9）日大方放閃胡凱翔，誇對方是「寵妻魔人」，閃瞎一片網友。其實，娛樂圈明星與籃壇運動員，都是外型優越的俊男美女，工作若經常有交集，擦出火花不意外，像陳建州當年主持節目，對范瑋琪一見鍾情展開追求，如今已邁入12年婚姻，嚴立婷與張智峰、錢韋杉與邱宗志都是恩愛夫妻，而小嫻與何守正則因孕育下一代問題離婚收場。

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▲劉雨柔曬兩人合照，證實與胡凱翔熱戀中，甜喊對方是「寵妻魔人」。（圖 / 劉雨柔IG）
▲劉雨柔曬兩人合照，證實與胡凱翔熱戀中，甜喊對方是「寵妻魔人」。（圖 / 劉雨柔IG）
「黑白配」陳建州和范瑋琪愛情長跑10年，黑人2010年在NBA球賽上向范范求婚成功，隔年步上紅毯，婚後育有一對雙胞胎兒子，儘管經歷不少爭議，夫妻倆攜手走過風雨，已經邁入婚姻第12週年；嚴立婷2010年6月嫁給前職籃球星張智峰，育有1子1女，平時忙於工作與家庭的她，曾公開稱讚帶小孩有一套的老公是神隊友，夫妻感情歷久彌新。

▲范瑋琪（左）、陳建州（右）結婚多年。（圖／陳建州 IG）
▲范瑋琪（左）與陳建州愛情長跑10年結婚。（圖／陳建州 IG）
錢韋杉狀況較特別，由於父親為前裕隆隊總教練錢一飛，從小就跟籃球員相當熟稔，她20歲和前籃球國手邱宗志展開交往，2005年低調在拉斯維加斯結為連理，婚後誕下兩個兒子，為了照顧家庭淡出螢光幕，如今定居美國的她，經常在粉專分享和孩子互動，偶爾PO出和老公合影，褪去女星光環的生活幸福美滿。

▲錢韋杉（右）和邱宗志結婚18年。（圖／錢韋杉臉書）
▲錢韋杉（右）和邱宗志結婚18年。（圖／錢韋杉臉書）
不過也有分手的案例，小嫻認愛前職籃球星何守正，2012年修成正果，怎料，何家人並不喜歡小嫻，後續爆出導火線是小嫻天生無子宮，不能生育，夫妻花費數百萬元赴美求子未果，加上婆媳不睦、宗教信仰差異等原因，2018年決定離婚，讓小嫻傷心欲絕，外界深感遺憾，後來她跟男星金剛交往1年，仍因個性不合分手。

▲小嫻（右）上節目吐露和何守正離婚後的心聲。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.02）
▲小嫻（右）和何守正因無法生育問題，最後黯然分手。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.02）
白歆惠則透過朋友牽線，與前籃球球星毛加恩相戀7年，交往期間分分合合，由於男方桃花旺盛，2011年傳出毛加恩和亞美集團千金王予柔過從甚密，讓白歆惠心碎提分手，一度因為情傷暴瘦5公斤，不過現在兩人都另組家庭，婚姻非常幸福。

▲白歆惠以模特兒身分出道，後來轉戰演藝圈，參與過不少戲劇演出。（圖／NOWnews資料照）
▲白歆惠與香港富商結婚後淡出螢光幕。（圖／NOWnews資料照）

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