阿堂鹹粥又出事！他曝牛肉湯、蝦捲成功之道　鼎泰豐很貴卻仍排隊

身障者老後照顧困境急需關注！ 伊甸啟動「服務計畫」防照顧悲劇

身障者老後照顧困境急需關注！ 伊甸啟動「服務計畫」防照顧悲劇
身障者老後照顧困境急需關注！ 伊甸啟動「服務計畫」防照顧悲劇

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】每當照顧殺人的驚悚新聞出現在眼前時，總會讓人揪心。漫長的照顧之路讓照顧者身心俱疲，不會對外求援也不知尋找資源協助，就有可能上演不可挽回的悲劇。根據伊甸基金會長期在第一線服務身障家庭的觀察，當人生病了要有生病意識，身障照顧者也應該有照顧意識感，尤其是「穿越多重宇宙的父母親」，無怨無悔一肩扛起全部照顧重擔，瀕臨崩潰邊緣卻不自知。隨著日子前進，雙重老化來臨，照顧困境更加嚴峻，若沒支持，將會加速悲劇發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀

身障老後照顧困境　急需關注

根據衛福部統計，台灣身心障礙者人數約120萬人，其中45歲以上約94萬人，有92%的人住在家中，近7成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧生活。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。

雙重老化問題迫在眉睫　不再讓照顧悲劇發生

「我老了，小君也老了，如果我沒有辦法再繼續照顧小君，以後該怎麼辦?」這是伊甸萬芳啟能中心服務使用者小君媽媽的照顧心聲。小君今年40歲，因為早產，是一位腦性麻痺的重度多重障礙者，從一出生就由媽媽負起主要照顧責任，也因此小君非常依賴媽媽，不願離開她。68歲的媽媽表示，之前曾跟小君討論未來的照顧安排，比如全日型照顧單位，但小君不願意。如今小君與媽媽分別步入中年及老年，其他家人又各自忙於工作及家庭事務，無法隨時陪伴在小君和媽媽身邊。近年，就曾發生媽媽住院，小君無人看顧的窘境，雙重老化所延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。

身心障礙者服務計畫　減輕家庭照顧者壓力

為了呼籲社會大眾嚴肅看待身障老後照顧的社會議題，伊甸基金會舉辦「相挺無礙 陪你到老」身心障礙者服務計畫啟動記者會，攜手公益大使柯有倫力挺身障家庭，呼籲社會大眾支持身心障礙朋友自立生活，接受就業培力以保存老本，進而強化家庭支持互助的能力，減輕家庭照顧者壓力，陪伴他們安心慢老。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58441

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

港媒：秦剛確診COVID-19　消失公眾視野15天

微創技術與智能結合！APP可紀錄、分析達文西手術過程　助醫師持續進步

夏日油痘來襲好困擾，藍雷射陪你戰痘一夏

2歲童跌倒後跛行、無力！家長以為外傷造成　一查竟是「腸病毒重症」

我是廣告 請繼續往下閱讀