身障者老後照顧困境急需關注！ 伊甸啟動「服務計畫」防照顧悲劇

我是廣告 請繼續往下閱讀
身障老後照顧困境 急需關注根據衛福部統計，台灣身心障礙者人數約120萬人，其中45歲以上約94萬人，有92%的人住在家中，近7成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧生活。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
雙重老化問題迫在眉睫 不再讓照顧悲劇發生「我老了，小君也老了，如果我沒有辦法再繼續照顧小君，以後該怎麼辦?」這是伊甸萬芳啟能中心服務使用者小君媽媽的照顧心聲。小君今年40歲，因為早產，是一位腦性麻痺的重度多重障礙者，從一出生就由媽媽負起主要照顧責任，也因此小君非常依賴媽媽，不願離開她。68歲的媽媽表示，之前曾跟小君討論未來的照顧安排，比如全日型照顧單位，但小君不願意。如今小君與媽媽分別步入中年及老年，其他家人又各自忙於工作及家庭事務，無法隨時陪伴在小君和媽媽身邊。近年，就曾發生媽媽住院，小君無人看顧的窘境，雙重老化所延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
身心障礙者服務計畫 減輕家庭照顧者壓力為了呼籲社會大眾嚴肅看待身障老後照顧的社會議題，伊甸基金會舉辦「相挺無礙 陪你到老」身心障礙者服務計畫啟動記者會，攜手公益大使柯有倫力挺身障家庭，呼籲社會大眾支持身心障礙朋友自立生活，接受就業培力以保存老本，進而強化家庭支持互助的能力，減輕家庭照顧者壓力，陪伴他們安心慢老。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58441
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw