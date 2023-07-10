溫網／ Djokovic一度聽牌！溫網「宵禁」只好停賽
2023年溫布頓網球錦標賽，尋求衛冕的男單第2號種子Novak Djokovic今（10日）正式迎來16強賽，面對大會第17號種子的波蘭好手Hubert Hurkacz，一度以7：6（8：6）、7：6（8：6）取得聽牌優勢，無奈第二盤打完時，時間已經來到當地晚上10：35分，後由主審判斷比賽無法在當地宵禁11：00，宣布比賽暫停。
實習記者陳逸/綜合報導
本場比賽雙方打得相當激烈，兩人都破不了對方的發球局，Hurkacz更是只用兩盤的時間便已經轟出22記Ace球，無奈身為球王的Djokovic韌性十足，首盤面對3：6的落後，硬是連下5城將首盤拿下，次盤面對6：6的搶7局面，也是穩穩的以8：6收下第二盤，順利取得聽牌優勢。
已經獲得23座大滿貫冠軍的Djokovic，目前已經是歷史最多的男子選手，接下來的每一冠都將締造紀錄，而若能成功在這次溫網奪冠，將能追平由Roger Federer保持的8座溫網金杯紀錄，同時與Margaret Court並列為史上最多大滿貫冠軍的網球選手。
本次溫網Djokovic至今仍未丟任何一盤，是否能延續下去，就要看接下來的補賽結果了，而勝利方將在8強中面對到第7種子的俄國好手Andrey Rublev。
何謂溫網「宵禁」？在全英網球俱樂部的中央球場和1號球場，屋頂與照明能讓比賽打至深夜，但仍有限制，只要到晚上11點就必須停止比賽，最主要是避免打擾周邊居民的安寧，2018年4強Novak Djokovic與Rafael Nadal之戰，就打到超過11點。