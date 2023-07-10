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美日禁令打亂中國晶片自主布局？調研：反將加速半導體自主化

▲外界認為美日禁令勢必打亂中國大陸晶片自主的計畫和布局，但有調研機構觀察發現半導體製造端為顯著受益族群，反倒加速相關發展。圖為半導體示意圖。（圖／NOWnews 資料照片）
▲外界認為美日禁令勢必打亂中國大陸晶片自主的計畫和布局，但有調研機構觀察發現半導體製造端為顯著受益族群，反倒加速相關發展。圖為半導體示意圖。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

美方持續嚴格祭出圍堵中國半導體發展禁令，再加上日本之前公布23種晶片設備出口管制措施，相關禁令將於7月23日生效，外界認為勢必打亂中國大陸晶片自主的計畫和布局。不過，有調研機構觀察中國半導體產業9個細分領域相關業者2018到2022年營收表現，發現晶圓代工、半導體設備、部分功率元件業者為顯著受益族群，主因為嚴格的禁令管控反倒加速中國半導體在製造端的發展。

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DIGITIMES研究中心分析師馬孟勤觀察中國半導體產業9個細分領域相關業者2018到2022年營收表現，作為衡量國產替代趨勢變化以及中美貿易戰、華為禁令、出口管制等一系列制裁措施影響的指標。

馬孟勤指出，晶圓代工、半導體設備、部分功率元件業者為顯著受益族群，主因嚴格的禁令管控反倒加速中國半導體在製造端的發展，其次，中國在電動車與新能源發電產業的優勢，不僅給予相關零件業者成長的契機，也使中國對成熟製程產品的需求穩健成長。

馬孟勤指出2022年在全球終端需求反轉直下的經濟情勢中，中國9個半導體子領域共有7個總營收仍維持增長，依照2022年營收年增率排名依序為半導體設備、晶圓代工、功率元件、封裝測試、MCU、IDM、記憶體。

其中，中國半導體設備產業近年雖維持高速成長，但對於製程關鍵設備（如微影設備），短、中期仍難實現國產替代，即便是上海微電子聲稱自製90nm微影設備（型號SSA600），實際上晶圓代工業者購買後也未曾實際投產。

另一方面，中國9個半導體子領域共有2個總營收在2022年呈衰退，分別為CIS（CMOS影像感測器）與驅動IC，其中，CIS下游應用因有近7成為手機相關（如手機前、後鏡頭），使CIS與手機市場景氣高度連動。

而中國驅動IC業者雖在2020到2021年晶片短缺的背景下，實現總營收100%的年成長，然隨著疫情紅利（如晶片漲價等）逐漸消卻，面臨驅動IC供過於求的困境，相關業者紛紛遭遇客戶多次砍單。馬孟勤表示，值得一提的是，中國CIS與驅動IC業者普遍認為庫存修正已近尾聲，正做好準備迎接後續的景氣復甦。

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