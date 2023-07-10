「移」鳴驚人！東協好聲音歌唱比賽 廣邀移工與國民組隊參賽
深受移工朋友及新住民喜愛的「東協好聲音」歌唱比賽，8月20日下午1點將在台中公園登場，凡在台中市合法工作、就學的外國人及新住民，都可以個人或組隊方式報名，台中市政府勞工局號召移工、新住民趕緊加入報名行列，一同嗨翻週末！
國際中心賴正琳／綜合報導
台中市政府勞工局表示，台中市移工人數高達11萬2千多人，是全國第2大移工所在城市，勞工局舉辦「東協好聲音」歌唱比賽今年邁入第8屆，提供舞台讓移工及市民以精湛的歌聲詮釋不同國家文化特色，讓各界看見多元文化交織而成的生命力；凡在台中市合法工作、就學的外國人、新住民，都可以個人或組隊方式報名，採組隊方式者，可邀請台中市民共同組隊參賽，用音樂展現移工朋友及國人多元融合、友善互動的一面。
台中市政府勞工局長張大春指出，為鼓勵台中市民及移工共同組隊參賽，特別頒發友善互動獎項，獲獎者將頒發8,000元商品禮券，鼓勵雇主邀請所聘僱的移工一起展現絕佳默契，共度美好週末；此次活動獎項相當豐厚，總獎項更高達9萬6,800元，即日起至8月1日止開放報名，如提前額滿、則提前截止報名，有意參賽者請報名從速。
勞工局說明，詳細活動資訊可電洽04-35067888分機4909周小姐、分機4920吳先生；另外，為了協助移工及新住民進一步了解活動資訊及報名，活動專頁(https://2023aseanvoices.mystrikingly.com/)也提供四國語言翻譯。