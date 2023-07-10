全球供應鏈重整、台灣對東協投資攀高　專家點出3大隱憂

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在歷經美中貿易戰與科技紛爭，以及疫情肆虐封控的洗禮後，2018年至2021年，全球外人投資降至5兆4744億美元，較2014至2017年減少23.4%，僅對東協投資逆勢成長逾2成，2018至2021年，外人投資東協排名超越中國，躍升為全球第3。
過往台灣對中國的投資曾有過80至60%的佔比，直至2018年後，驟降至40%左右。自美中貿易戰開打後，廠商為了避開在中國投資出口的政治地緣風險以及關稅問題，加上國外客戶也多要求台商轉移至中國以外的地方，設立生產基地，故台灣在近幾年對中國的投資比例降低，對東協投資提升。
我國對東協投資於2006年跨越十億美元大關，2012年因對新加坡有重大投資案挹注，投資金額達到5724百萬美元的歷史高點。在2021、2022年，台灣對東協投資占整體核備對外投資的比重更提升至44.8%及47.5%，逼近5成。
觀察我國對東協投資的業別，主要集中於製造業，在製造業發展日益成熟穩定下，帶動批發零售業、運輸倉儲業等輔助製造業的服務型產業呈現倍數成長。
徐遵慈指出，除了美中貿易戰、供應鏈移轉外，台商對東協投資增加的原因還包括自由貿易協定（FTA）下的優惠待遇，像是越南與歐盟這幾年FTA生效，故從越南出口到歐盟可享有關稅優惠。另外，台灣的製造業在東南亞的投資增加之後，同時也可帶動服務業增加到東南亞的投資，包括金融、物流、運輸、密發零售等。
她提到，雖然世界各國包含台灣對東協投資提升，但其投資環境仍存在許多挑戰，像是近期台商在越南投資碰到缺工、土地成本上升以及限電問題，越南在幾年內快速的吸收這麼多外資，且都以製造業為主，在面對上述提及的難題後，當地不見得能夠負荷龐大的生產量能，這也恐使得台灣未來對東協的投資前景，會有稍微趨緩的走勢，故在選擇投資外移基地時，勞工、土地、水電等，皆是廠商須特別注意的問題。
至於東協國家對台灣投資，除了新加坡、馬來西亞兩國外，其他地區投資規模都不大，原因在於東協國家本就不屬於對外投資大國，加上對他們來說，來台投資也不見得有利。
雖然台灣與東協對雙方的投資有些差距，但徐遵慈認為，不能將此情形解釋為「雙方投資不對等」，台灣的廠商會尋找最適合的投資環境，其他國家亦然，有些產業顯然不適合在台投資，像是台灣若連自己都將紡織產業外移，那也很難期待其他國家屬於勞力密集的製造業會選擇來台投資。
再者，台灣簽署的FTA並不多，故不太會吸引到把台灣當成是生產出口基地的投資，來台投資的國家多是基於台灣的內需市場，或者半導體供應鏈的需求，譬如說歐洲半導體的設備商來台擴大投資不斷，是由於台積電擴廠需要買設備等供應鏈需求。