特企／富邦人壽2022永續報告書發布　連三年攜供應商實踐低碳淨零

此外，為順應綠色金融之國際發展趨勢，富邦人壽持續攜手供應商夥伴邁向低碳淨零的永續願景，已連續三年舉辦「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，引導產業、投資人、消費者共同重視綠色永續。今年邀請162家企業供應商共襄盛舉，於會中分享在低碳經濟轉型下，企業應如何掌握機會，創造低碳永續商機，並期待攜手更多供應商夥伴交流永續發展、公平待客及資訊安全最新國際議題。
富邦人壽總經理陳世岳表示，企業更全面落實節能減碳與永續發展，重視綠色企業與綠色職場，且希冀將企業的綠色影響力，擴散至外部供應商合作，共同打造綠色產業鏈，同時號召內部員工與消費者身體力行響應，驅動正向循環的永續生態圈，促進企業與社會環境共生共榮。從內到外全面推廣多項永續行動，榮獲「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards）「永續報告書獎」和「社會公益發展獎」雙項肯定。
矢志成為責任投資領航者，富邦人壽希望發揮金融影響力，帶動各方利害關係人一同深化金融保險價值鏈。除積極透過綠色投資、綠色採購、綠能發展等實際行動驅使產業永續發展，身為國內主要機構投資人之一，至2022年底ESG主題性投資金額約新台幣2.26兆元，佔總投資資產49%，連三年獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續投資獎」肯定。
富邦人壽企業內部積極落實四大低碳策略：綠色採購、友善職場、服務無紙化、公益環保，推動多元永續行動，提升內部同仁環保永續意識，包括河川廢棄物調查計劃、Work for Green以業績連動植樹之永續創新機制、環保教育訓練課程、辦公室環評競賽等，並積極推動多項無紙化服務，攜手保戶響應低碳作為，匯聚內、外力量力行永續目標，透過綠色永續商機帶動社會與產業全面落實永續。
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