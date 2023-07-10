MLB／選秀狀元Skenes與隊友創紀錄！被稱為「天才小史」接班人
美國職棒大聯盟(MLB)選秀今(10)日正式展開，擁有狀元籤的匹茲堡海盜選中就讀聖路易安納州立大學(LSU)的投手，火球男Paul Skenes與同樣來自聖路易安納州立大學的外野手Dylan Crews則是在第二順位被華盛頓國民隊選中，這也是史上第三次在同一年選秀會中，前三順位有兩位來自同一所大學，而Skenes更被稱為是國民隊「天才小史」Stephen Strasburg的接班人，被看好是未來強投。
實際記者練宗翰/綜合報導
現年21歲的Paul Skenes，其招牌火球最快可以飆出時速164公里的火球，根據MLB官方網站統計，Paul Skenes平均球速大約落在時速158左右，但Paul Skenes也時常在比賽中投出超過時速160公里的速球，被稱為國民隊「天才小史」Stephen Strasburg之後最強大學生。
Paul Skenes招牌不只是他驚人的速球，Paul Skenes的滑球也是他的致命武器，搭配上他驚人的速球，將打者玩弄於股掌之間。上一季Paul Skenes在大學聯賽中上場122局飆出209個三振，取得12勝3敗的成績，帶領聖路易安納州立大學老虎隊奪得大學世界大賽的冠軍。
另一位來自聖路易安納州立大學的榜眼Dylan Crews，在上季大學聯賽中出賽71場，轟出18轟全壘打71次保送0.426的打擊率。非常期待Paul Skenes與Dylan Crews未來在大聯盟會有什麼樣的好表現。