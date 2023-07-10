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無法在北流演唱！柯文哲嘆「世態炎涼」　蔣萬安：柯市府訂的規定

▲回應柯文哲說北市府不給他租北流，台北市長蔣萬安表示，規範是柯任內訂的。（圖／記者邱新博2023.07.10攝）
▲回應柯文哲說北市府不給他租北流，台北市長蔣萬安表示，規範是柯任內訂的。（圖／記者邱新博2023.07.10攝）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲將在7月29日舉辦演唱會，但昨被問及為何不在北流舉辦柯文哲感嘆「世態炎涼」被北市府擋下，並稱這件事在傳到台北市長蔣萬安之前就會被底下的「太監」就解決掉。台北市長蔣萬安9日受訪時表示，北流場地租借不得涉及政治活動，這是柯文哲當時訂下的規定。

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蔣萬安今與新北市長侯友宜共同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第5次委員會議，他指出，北流場地租借有明確規定，活動不能涉及任何政治活動，也是柯文哲當時訂下的規定，柯辦來接洽時，北流都有告知。

台北市文化局長蔡詩萍受訪則表示，不曉得他講世態炎涼是什麼意思，且北流的租借規則是在柯任內訂定的，為何當黨主席後就忘記自己的承諾？

柯文哲昨出席網路節目的粉絲見面會，被問及演唱會為何沒辦在小巨蛋或是流行音樂中心？柯文哲坦言，自己原先想辦在台北流行音樂中心，結果世態炎涼，「才剛卸任市長不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了。」現場主持人再酸，現任台北市長蔣萬安要不要出來講一下？柯文哲笑稱，他猜，通常這種事情是太監就解決掉，不會到皇上那裡。

蔡詩萍今日面回應，不曉得他講的世態炎涼是什麼意思，文化局完全不會考量他是不是前市長或是現任主席，只問依照管理規則，不能租借給有政治活動疑慮的活動，這個是基本原則；而這原則是2020年12月台北流行音樂中心戶外及室內多功能空間租借規章有明確規定，當時的市長正是柯文哲市長。


蔡詩萍說，當北流訂了這個規章時，柯文哲市長不可能不知道，當時的文化局長也不可能不知道，當初他做這條規定的時候，一定是基於市長的角度知道，如果讓北流或北藝這樣的行政法人，在租借場地上都會受到政黨的干擾，作為一個市長一定覺得很難以容忍。

只不過到了今天，不曉得為什麼他變成政黨主席後，他忘記了在兩三年自己做的承諾？蔡詩萍重申，文化局從以前到現在，從柯市長到蔣市長只有一個基本原則，就是北流北藝是行政法人，可以自行判斷場地要不要租給別人，第二租借給別人有相關規定是不可以涉入政治活動，應該給這些表演的專業場域獨立自主的表演空間，政治人物不要因為自己的想法去干擾他，這是讓台灣在政黨惡鬥之外，保持清流、文化歷史乾淨的空間。

對於「太監」說，蔡詩萍說，我不曉得要選總統的人，動不動就用明朝或清朝的宮廷戲來看待這個問題，脫離我們現在21世紀年代的文化局長我所能理解的範圍，「所以他應該去問問雍正王朝吧？」

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