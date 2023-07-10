柯文哲稱「借北流遭拒」！蔡詩萍還原事實：柯市府政績
民眾黨總統參選人柯文哲將舉辦「KP SHOW」，1張票價高達8800元，原先期望可以在台北流行音樂中心舉辦，不料蔣萬安市府不給辦，讓他大嘆卸任市長，世態炎涼」；對此，北市文化局長蔡詩萍說明，拒絕柯文哲是基於北流行政法人的獨立自主，「這是柯市府時代的政策、亦為政績，對此說法感到遺憾」。
記者孫唯容／綜合報導
蔡詩萍表示，「為北流說不，說幾句公道話」，提到自從接手台北市文化局的工作後，心之所念為「文化超越政治，甚至比政治更為久遠，政黨會下台，政治人物會退出舞台，但文化依舊舞春風，一百年來的台北城文化，便見證這個文化，歷史，超越政治的邏輯」因此，當他看到柯文哲說要主辦演唱會，但向北流申請場地卻被「蔣市府擋下」之類的政治語言，自己完全不能理解。
蔡詩萍直言，北流也好，北藝也罷，原則都非常清楚，歡迎各種不同訴求的藝文表演團體申請，「我們不在乎這些團體的政治傾向，但就是『不可以政治活動』。」
蔡詩萍指出，柯辦之前確實申請北流場館，同時很誠實承認不敢保證沒有政治活動， 「於是北流第一時間便說不宜了」。他認為，北流行政法人化，是柯市府時代的政策，亦是政績，沒人否認，但既然如此，獨立行政法人堅持不被政治活動染色，不是反而值得肯定嗎？又何來「蔣市府擋下」的政治語言呢？