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捉到就罰　中市「靜城專案」噪音車重罰

▲台中市7月18日啟動「靜城專案」2.0，實施改裝排氣管管制措施，即予以告發處分(圖／環保局提供2023.7.10)
▲台中市7月18日啟動「靜城專案」2.0，實施改裝排氣管管制措施，即予以告發處分(圖／環保局提供2023.7.10)

記者柳榮俊/台中報導

捉到就罰！噪音車輛嚴重擾民，中央目前仍未立法源頭管制改裝車輛及修正車輛噪音管制標準。台中市政府環保局表示，市府啟動「靜城專案」2.0，依噪音管制法授權公告，預計7月18日起實施改裝排氣管管制措施，凡在台中市區內行駛的車輛，如使用未經主管機關審驗、認證或檢驗合格的排氣管，以致妨害他人生活安寧，即予以告發處分，違者可處3000至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰。

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環保局表示，台中率先啟動靜城專案並加重罰則，今年統計至6月18日止，公害陳情案中噪音比例高達42%，其中改裝噪音車輛佔多數；另聯合攔查排氣檢測中，改裝車排氣檢測不合格率高達37.5%，其中未滿5年新車不合格數佔半數以上，遠高於去年機車平均定檢不合格率3.8%，由於改裝排氣管多未裝置空污防制設備(觸媒轉化器)，是噪音也是空氣污染，都是民眾關心議題，強力管制不當改裝排氣管是首要之重。


環保局說，行政院環境保護署也在今年7月1日起公告加重夜間噪音車輛違規罰則，依台中市公告妨害安寧禁止行為，如在夜間時段經攔查後，首次使用非認證排氣管，將依法處分6000元及環境講習1小時，如經聲音照相科技執法拍照超標案件，將處最高罰鍰3600元。


環保局進一步說明， 4月全面展開靜城專案行動，雖有部分區域減少噪音情況，但仍有噪音車輛出沒情形。因噪音車輛具高移動流竄特性，難以杜絕改裝車擾民歪風，未來將持續強化各項噪音車輛管制作為，更透過中台灣治理平台，在暑假期間聯合其他7縣市擴大聯合稽查作業，強力取締改裝噪音車輛問題，擴大稽查執法區域範圍，藉由多區域同時執法作業，提升稽查取締成效。


環保局長陳宏益提醒，環保署自108年起實施改裝排氣管噪音認證制度，已核可159組認證排氣管，並公開在「符合噪音管制標準車輛清冊」網站，使用中車輛如需變更排氣管，應使用經檢驗合格的排氣管，若在7月18日起經檢舉或攔查確認未使用認證排氣管，將依法裁罰處分，民眾切勿不當改裝車輛，執法永遠沒有空窗期，切勿以身試法，共同維護生活安寧。

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