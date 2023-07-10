新北簽署產業淨零宣示 結合北台8縣市探討淨零發展契機及挑戰
新北市政府今（10）日舉辦「新北永續城市-產業淨零論壇」，除了由新北市副市長陳純敬攜手產官學研簽署「產業淨零宣示」，打造新北淨零城市外，並結合台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等共台8縣市，共同探討淨零碳發展契機、技術及未來挑戰。
記者吳嘉億／新北報導
陳純敬表示，面對全球快速變動的淨零發展，市府需結合更多的產官學研團體共同倡議，藉由跨界合作，強化淨零認同與價值觀，提升宣示的影響力與可信度，加速城市的繁榮與發展，唯有如此才能真正凝聚共識，實現淨零永續的目標。
陳純敬提到，為因應全球節能減碳熱潮，新北市政府今年推出減碳四部曲，上半年領先全台首創「新北Net Zero 碳健檢中心」，並辦理「新北市綠色能源媒合會」活動，7月更進一步舉辦「新北永續城市-產業淨零論壇」，喚起產業淨零碳意識，同時邀請北台灣7縣市代表參與論壇，期望未來能跨域合作，不論在政府服務或各產業間均能落實低碳轉型，進而強化企業國際競爭力。
新北市政府經濟發展局補充說明，台灣為出口導向的國家，根據2022年第4季數據顯示對外依存度高達113.89％，其中出口產品以電子零組件為大宗，在全球各國及國際大廠紛紛制定「碳」轉型目標下，企業若不從現在開始進行「碳」轉型，將被時代淘汰。