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喝水５要訣更有助養生！營養師指好處，１招判斷喝得夠不夠。

▲ （圖／今健康）
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今健康

喝水對人體機能非常重要，不單單只是解渴。不過日常生活中即便多喝水了，水分往往也補充不足。其實飲水量也和各項因素有所關聯，並非喝到某個量就足夠。財團法人癌症關懷基金會簡鈺樺營養師教大家如何看飲水量是否充足、該如何補水，讓身體更健康！

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喝水喝得夠助養生、促健康，營養師指喝水的重要及好處！

人體各器官和水密不可分：簡鈺樺營養師表示，相信大家從小都聽過、知道人體有70%是水，人體各器官功能也和水密不可分，消化系統及養分的輸送、過濾系統、維持體溫、調節酸鹼平衡、細胞內外的主要成分，以及減少身體活動部位間的摩擦、關節和肌肉間各種潤滑系統的主要成分等，這些都和水有密切關聯。

補充足夠水量對人體的好處：補充足夠的水分對人體的好處，可包括了活絡腦部、肺部功能、胃功能、心臟功能等各器官功能，也可維持體內能量、血液循環、膚質穩定，並可舒緩情緒，對於健康有莫大的幫助。

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都有喝水，但喝得夠嗎？觀察尿液，看水喝得夠不夠！

不過即便知道喝水重要、民眾日常也多補充水分，但有時未必補得足夠，甚至沒意識到自己的水分不足。簡鈺樺營養師教大家可用尿液顏色觀察。

透明無色到透明淺黃色，屬於體內水分足夠，可以例行性正常補充。黃色，體內可能水分補充不足，需要持續補充。混濁茶色，表示身體已出現缺水狀態，需快速立即進行補充。深咖色，長時間未正常飲用水，需尋求醫療人員協助。也提醒，日常檢視尿液顏色前必須先排除藥物、維生素與食物等變因。

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喝水量和各項因素息息相關，營養師指５要訣更有助養生！

飲水量應視個人需求：簡鈺樺營養師表示，水分需求和性別、年齡、體重、活動、環境、疾病等因素都有所關聯。若以衛福部國健署建議參考，成人一日需飲用約2000c.c.的水，約240c.c.分成6-8杯水。國小學童則至少需1500c.c.。不過確切飲用水還是會視各項因素有所不同。

像是腎功能、心血管疾病等慢性疾病者，需和醫療人員討論後再飲用適合個人的飲水量。而在大太陽底下奔走工作，需要補充的水分勢必要比原本建議的約2000c.c.還要更多。

喝水小技巧：少量多次即便知道上述建議的飲水量，簡鈺樺營養師也常遇到個案可能因工作忙碌或忘了喝水，想到時才一次狂喝了800c.c.的水量。建議飲水應分成多次、少量進行，以達到身體一日所需，也避免一次喝太多造成身體不適。

喝開水５要訣：簡鈺樺營養師也建議，一般民眾喝水可參考國健署提出的「喝開水５要訣」技巧。起床一杯水，可平衡一整晚身體沒攝取水分的情況。用餐前後配杯水，可透過水分取代用餐期間含糖飲料的搭配，也可以在餐前或餐後至少半小時分次慢慢喝。外出要帶水，隨時補充水分，避免身體缺水。製作提味水，可透過添加如少許檸檬片、各種新鮮水果切片等，來提高飲水的意願。1500c.c.的水，養成每天喝至少1500c.c.開水的好習慣，不要等到口渴才喝。養成飲水的好習慣，更有助身體健康。

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