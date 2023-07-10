喝水５要訣更有助養生！營養師指好處，１招判斷喝得夠不夠。

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人體各器官和水密不可分：簡鈺樺營養師表示，相信大家從小都聽過、知道人體有70%是水，人體各器官功能也和水密不可分，消化系統及養分的輸送、過濾系統、維持體溫、調節酸鹼平衡、細胞內外的主要成分，以及減少身體活動部位間的摩擦、關節和肌肉間各種潤滑系統的主要成分等，這些都和水有密切關聯。
補充足夠水量對人體的好處：補充足夠的水分對人體的好處，可包括了活絡腦部、肺部功能、胃功能、心臟功能等各器官功能，也可維持體內能量、血液循環、膚質穩定，並可舒緩情緒，對於健康有莫大的幫助。
都有喝水，但喝得夠嗎？觀察尿液，看水喝得夠不夠！
不過即便知道喝水重要、民眾日常也多補充水分，但有時未必補得足夠，甚至沒意識到自己的水分不足。簡鈺樺營養師教大家可用尿液顏色觀察。
透明無色到透明淺黃色，屬於體內水分足夠，可以例行性正常補充。黃色，體內可能水分補充不足，需要持續補充。混濁茶色，表示身體已出現缺水狀態，需快速立即進行補充。深咖色，長時間未正常飲用水，需尋求醫療人員協助。也提醒，日常檢視尿液顏色前必須先排除藥物、維生素與食物等變因。
喝水量和各項因素息息相關，營養師指５要訣更有助養生！
飲水量應視個人需求：簡鈺樺營養師表示，水分需求和性別、年齡、體重、活動、環境、疾病等因素都有所關聯。若以衛福部國健署建議參考，成人一日需飲用約2000c.c.的水，約240c.c.分成6-8杯水。國小學童則至少需1500c.c.。不過確切飲用水還是會視各項因素有所不同。
像是腎功能、心血管疾病等慢性疾病者，需和醫療人員討論後再飲用適合個人的飲水量。而在大太陽底下奔走工作，需要補充的水分勢必要比原本建議的約2000c.c.還要更多。
喝水小技巧：少量多次即便知道上述建議的飲水量，簡鈺樺營養師也常遇到個案可能因工作忙碌或忘了喝水，想到時才一次狂喝了800c.c.的水量。建議飲水應分成多次、少量進行，以達到身體一日所需，也避免一次喝太多造成身體不適。
喝開水５要訣：簡鈺樺營養師也建議，一般民眾喝水可參考國健署提出的「喝開水５要訣」技巧。起床一杯水，可平衡一整晚身體沒攝取水分的情況。用餐前後配杯水，可透過水分取代用餐期間含糖飲料的搭配，也可以在餐前或餐後至少半小時分次慢慢喝。外出要帶水，隨時補充水分，避免身體缺水。製作提味水，可透過添加如少許檸檬片、各種新鮮水果切片等，來提高飲水的意願。1500c.c.的水，養成每天喝至少1500c.c.開水的好習慣，不要等到口渴才喝。養成飲水的好習慣，更有助身體健康。
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